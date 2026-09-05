दहीहंडी उत्सवांत सेलिब्रिटींची मांदियाळी

दहीहंडी उत्सवात सेलिब्रिटींची मांदियाळी
मुंबई, ता. ५ : जन्माष्टमीच्या निमित्ताने मुंबईत दहीहंडीचा जल्लोष रंगला असताना यंदा गोविंदांच्या थरांसोबतच सेलिब्रिटींच्या उपस्थितीचीही चर्चा झाली. दहीहंडी उत्सवांमध्ये कलाकारांना बोलावून त्यांच्याकडून नृत्य, गाणी किंवा विशेष उपस्थिती करून घेण्याचा ट्रेंड गेल्या काही वर्षांत वाढला आहे. त्यासाठी लोकप्रिय कलाकारांना लाखो रुपयांचे मानधन दिले जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे दहीहंडी आता केवळ गोविंदा पथकांच्या थरांपुरती मर्यादित न राहता मनोरंजनाचा मोठा इव्हेंट बनला आहे.
घाटकोपर येथील अमृतनगरमधील दहीहंडीला रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख यांनी हजेरी लावली. ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’फेम प्रियदर्शिनी इंदलकर आणि रोहित मानेही या सोहळ्यात सहभागी झाले. बोरिवलीतील मागाठाणे येथील दहीहंडीमध्ये अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे यांनी गाणी सादर केली, तर अभिनेता गोविंदा यांनी नृत्य करीत उपस्थितांचे मनोरंजन केले. संजय दत्त, राकेश बेदी, सिद्धार्थ जाधव आणि मल्लिका शेरावत यांचीही या सोहळ्याला उपस्थिती होती. मल्लिकाने आपल्या गाण्यांवर नृत्य करीत वातावरणात रंग भरला. घाटकोपर पूर्व येथील शिवसेना नगरसेवक किरण लांडगे यांच्या दहीहंडीला अभिनेता दिव्येंदू शर्मा, अभिनेत्री आयशा खान, अमृता खानविलकर, आफताब शिवदासानी, रॅपर सांबाता आणि पार्थ भालेराव यांनी हजेरी लावली. घाटकोपर येथील राम कदम यांच्या दहीहंडीला अभिनेते जितेंद्र कपूर, उपासना सिंग, राकेश बेदी, रजत बेदी, गौतमी पाटील आणि ओंकार भोजने उपस्थित होते, तर वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील शिवसेनेचे इंद्रभान तिवारी यांच्या दहीहंडी उत्सवात अमृता खानविलकर सहभागी झाली. कलाकारांच्या सहभागामुळे दहीहंडीच्या उत्साहात मनोरंजनाची भर पडत असून, लाखोंच्या मानधनावर सेलिब्रिटींना आमंत्रित करण्याची संस्कृती या उत्सवांना नव्या प्रकारचे ग्लॅमर देताना दिसत आहे.
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