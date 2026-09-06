उलव्यात यमुना संस्थेची ५.५५ लाखांची दहीहंडी दणक्यात
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ६ : शेलघर येथील यमुना सामाजिक शैक्षणिक संस्थेची दहीहंडी धुमधडाक्यात साजरी झाली. आंतरराष्ट्रीय कामगार नेते व संस्थेचे संस्थापक-अध्यक्ष महेंद्र घरत आणि सचिव शुभांगी घरत यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या उत्सवाने संपूर्ण उलवे परिसर दुमदुमून गेला होता. या सोहळ्याला प्रसिद्ध अभिनेत्री सायली संजीव यांनी विशेष उपस्थिती लावली होती.
सायंकाळी ५ वाजता ढोल-ताशांच्या गजरात उत्सवाला सुरुवात झाली. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, उरण आणि पनवेल येथून आलेल्या सुमारे ६० हून अधिक गोविंदा पथकांनी एकापाठोपाठ एक सलामी दिली. चार, पाच, सहा, सात आणि तब्बल आठ थरांची यशस्वी रचना करत गोविंदांनी आपली शिस्त, चिकाटी आणि एकीचे दर्शन घडवले. भारतीय महिला क्रिकेट संघाने पाकिस्तानवर मिळविलेल्या विजयाचा आनंद आणि दहीहंडीत महिला गोविंदा पथकांनी दिलेली लक्षवेधी सलामी, यामुळे उपस्थितांचा उत्साह द्विगुणित झाला. यासोबतच शिवमुद्रा डान्स अकॅडमीच्या नृत्याविष्काराने उपस्थितांची मने जिंकली. यावर्षीच्या उत्सवासाठी पाच लाख ५५ हजार ५०० रुपये रोख आणि चषक अशी बक्षिसे ठेवण्यात आली होती.
सायली संजीव यांनी गोविंदा पथकांची सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वाची आहे. महेंद्र घरत यांच्यासारखे दिलदार नेतृत्व आणि शुभांगी यांची सामाजिक बांधिलकी कौतुकास्पद आहे. आईच्या नावाने संस्था सुरू करून सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात सुखाचे क्षण पेरण्याचे त्यांचे कार्य कौतुकास्पद आहे, अशा शब्दांत त्यांनी भावना व्यक्त केल्या. महेंद्र घरत म्हणाले, आपली संस्कृती टिकवण्यासाठी आपण असे उत्सव साजरे करतो, मात्र उत्सव साजरा करताना कोणत्याही गोविंदाला दुखापत होणार नाही, याची काळजी घेणे तितकेच गरजेचे आहे. मी सदैव सर्वसामान्यांच्या आणि कलेच्या पाठीशी उभा राहीन, असे त्यांनी म्हटले आहे.
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