वसई विरार नालासोपारा मध्ये दहीहंडी उत्सवात १६ गोविंदा जखमी; १५ किरकोळ तर एक गंभीर जखमी

वसई, विरार, नालासोपाऱ्यातील
दहीहंडीत १६ गोविंदा जखमी
नालासोपारा, ता. ६ ( बातमीदार) : वसई, विरार, नालसोपाऱ्यात, शनिवारी (ता. ५) दहीहंडी उत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला. या उत्सवात मानवी मनोरे रचताना खाली पडून १६ गोविंदा वेगवेगळ्या ठिकाणी पडून जखमी झाले. त्यातील १५ गोविंदांना किरकोळ जखमा झाल्या, तर एका १३ वर्षांच्या गोविंदावर अद्याप उपचार सुरू असल्याची माहिती पालिकेच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. भक्ती चौधरी यांनी दिली.
अनुज रजाक असे १३ वर्षांच्या उपचार सुरू असणाऱ्या जखमी गोविंदाचे नाव असून, वसई येथे वास्तव्यास आहे. वसई, विरार, नालसोपाऱ्यात ८२५ खासगी आणि सार्वजनिक ठिकाणी दहीहंडी उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. ११८ गोविंदा पथकांनी आठ हजार गोविंदांची अधिकृत वसई-विरार महापालिकेकडे नोंदणी केली होती. दिवसभरात अतिशय उत्सहात पार पडलेल्या दहीहंडी उत्सवात एकूण १६ गोविंदा जखमी झाले.
वसई-विरार महापालिकेच्या चंदनसार येथील रुग्णालयात सात, तुळिंज रुग्णालयात चार, सोपारा रुग्णालयात दोन, सरडीएम पेटीट रुग्णालयात तीन अशा १६ जनांवर उपचार करून त्यांना सोडण्यात आले आहे. तर एक १३ वर्षांच्या अनुज रजाक या गोविंदाच्या डोक्याला मार लागल्याने त्याच्यावर पालिकेच्या सर डीएमपेटीट रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
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