प्रेमकुंज सोसायटीमध्ये पालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अनधिकृत बांधकाम; आर्किटेक्टसह पालिकेच्या तत्कालीन नगररचनाकारावर गुन्हा दाखल!

आर्किटेक्टसह पालिकेच्या
नगररचनाकारावर गुन्हा
संगनमताने बांधकाम; अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर संशय
बदलापूर, ता. ६ (बातमीदार) ः बदलापूर पश्चिम, सोनवली येथील प्रेमकुंज को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीच्या इमारतीच्या बांधकाम परवानगी आणि सुधारित आराखड्याच्या प्रकरणातून आर्किटेक्ट प्रमोद विष्णू पाटील आणि कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेचे तत्कालीन नगररचनाकार विवेक गौतम यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सोसायटीचे अध्यक्ष विनोद बबन मिरकुटे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, मंजूर बांधकाम आराखड्यात बदल करून सुधारित आराखडा सादर करण्यात आला आणि त्यानंतर इमारतीमध्ये अतिरिक्त-अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याचा आरोपही यात करण्यात आला आहे. आठव्या मजल्यावरील दोन सदनिका व रिफ्युज एरिया, नवव्या मजल्यावरील दोन सदनिका तसेच तळमजल्यावरील पाच खोल्या अनधिकृत असल्याचा दावा तक्रारीत केला आहे. या प्रकारामुळे सोसायटीधारकांना भोगवटा दाखला मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्याचेही नमूद आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू केला आहे.
तक्रारीनुसार, आर्किटेक्ट प्रमोद यांच्याकडील परवानगीच्या अधिकारापेक्षा अधिक क्षमतेचा आराखडा सादर करण्यात आला. तसेच तत्कालीन नगररचनाकार विवेक यांनी प्रत्यक्ष स्थळपरीक्षण न करता बांधकामास परवानगी दिल्याचा आरोप करण्यात आला. सुधारित आराखड्याच्या आधारे अनधिकृत बांधकामाला वैधतेचे स्वरूप देऊन सदनिकांची विक्री करण्यात आली आणि त्यामुळे सोसायटीधारकांची फसवणूक झाल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. संबंधित इमारतीच्या बांधकामात यापूर्वीही परवानगी आणि प्रत्यक्ष बांधकामातील तफावतीबाबत पालिकेकडे तक्रारी झाल्याचे एफआयआरमध्ये नमूद केले आहे.
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अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह
एप्रिल २०२६ मध्ये नगर परिषदेचे लेखाधिकारी विकास चव्हाण यांच्याविरुद्ध कंत्राटदाराकडून सहा टक्के लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. संबंधित प्रकरणात २२ लाख ४३ हजार रुपयांच्या देयकांच्या मोबदल्यात एक लाख ३४ हजार ५०० रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप करण्यात आला होता. एकीकडे लेखाधिकाऱ्यावर लाच मागितल्याचा गुन्हा आणि त्यानंतर आता तत्कालीन नगररचनाकारावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाल्याने अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे; मात्र दोन्ही प्रकरणांतील आरोपांची अंतिम सत्यता संबंधित तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
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