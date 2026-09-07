गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचा फौजफाटा सज्ज
गर्दीच्या ठिकाणांसह महामार्गावर बंदोबस्त
अलिबाग, ता. ७ (वार्ताहर) : गणेशोत्सवासाठी रायगड जिल्ह्यात हजारो चाकरमानी दाखल होत असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिस प्रशासन सज्ज झाले आहे. जिल्हा पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली बाजारपेठा, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे, एसटी स्थानके तसेच महामार्गांवर चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात यंदा २९१ सार्वजनिक, तर एक लाख पाच हजार ५४ खासगी गणेशमूर्तींची प्रतिष्ठापना होणार आहे. उत्सवकाळातील वाढती गर्दी लक्षात घेता जिल्ह्यात सात पोलिस उपअधीक्षक, २९ पोलिस निरीक्षक, १२८ सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, पोलिस उपनिरीक्षक आणि १,९०० पोलिस अंमलदार तैनात करण्यात येणार आहेत. याशिवाय ५०० होमगार्ड, एसपीआरएफची एक कंपनी, ३० अधिकारी आणि ३०० पोलिस अंमलदारांचा अतिरिक्त फौजफाटा उपलब्ध राहणार आहे. एटीबी व एटीसी पथकांसह सोशल मीडियावर देखरेख ठेवण्यासाठी सायबर सेलचे एक अधिकारी आणि पाच अंमलदार नियुक्त करण्यात आले आहेत.
नागरिकांनी गणेशोत्सव आनंदात व सुरक्षित वातावरणात साजरा करावा. नागरिकांनी शासनाच्या सूचनांचे पालन करून वाहतुकीचे नियम पाळावेत, असे आवाहन जिल्हा पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी केले आहे.
विशेष गस्ती पथक :
मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम सुरू असल्याने या मार्गावर प्रत्येक १० किलोमीटर अंतरावर मोटारसायकलींच्या सहाय्याने विशेष गस्त घालण्यात येणार आहे. या पथकात ३० अधिकारी आणि ३० अंमलदारांचा समावेश आहे.
गर्दीच्या ठिकाणी बंदोबस्त :
बाजारपेठा, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचा परिसर, एसटी स्थानके आणि महामार्गांवर अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे.
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