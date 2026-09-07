गणेशोत्सवासाठी पालिकेची जय्यत तयारी
वडाळे तलावातील गणेश विसर्जन घाटाच्या कामाची परेश ठाकूर यांच्याकडून पाहणी
पनवेल, ता. ७ (बातमीदार) : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पनवेल पालिकेने गणेश विसर्जनाची व्यवस्था अधिक सुरक्षित, सुयोग्य आणि सुलभ करण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. याच अनुषंगाने वडाळे तलाव येथे उभारण्यात येत असलेल्या विसर्जन घाटाच्या आणि नव्या प्रवेशद्वाराच्या कामाची पाहणी परेश ठाकूर आणि महापौर नितीन पाटील यांनी संयुक्तपणे केली.
गणेशोत्सवात मोठ्या संख्येने भाविक व गणेशभक्त विसर्जनासाठी वडाळे तलाव परिसरात येत असल्याने त्यांच्या सोयी-सुविधांकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता या वेळी व्यक्त करण्यात आली. गणेश विसर्जन घाटाचे काम वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्यासोबतच भाविकांना सुरक्षितपणे विसर्जन करता यावे, यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. घाट परिसरातील स्वच्छता, सुरक्षितता, भाविकांची होणारी गर्दी आणि वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टीनेही योग्य नियोजन करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या वेळी प्रभाग समिती ‘ड’चे सभापती अजय बहिराजी, नगरसेवक सुमित झुंजारराव, नगरसेविका प्रीती जॉर्ज, रोटेरियन डॉ. गिरीश गुणे, रोटरी क्लबचे सदस्य तसेच पनवेल महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.
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