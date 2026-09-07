शिल्पकारांच्या कलाप्रवासाला मिळणार शब्दरूप
प्रोग्रेसिव्ह स्कल्प्टर असोसिएशनतर्फे लेखन स्पर्धा; २५ सप्टेंबरपर्यंत हस्तलिखित पाठविण्याचे आवाहन
मुंबई, ता. ७ : प्रोग्रेसिव्ह स्कल्प्टर असोसिएशन, मुंबई या महाराष्ट्रव्यापी शिल्पकारांच्या संघटनेच्या वतीने शिल्पकारांच्या जीवनातील संघर्ष, यश-अपयश आणि कलाप्रवास जगासमोर आणण्यासाठी लेखन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. एस. के. बाकरे मेमोरियल सोसायटी, नागपूर यांच्या प्रायोजकत्वाखाली ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली असून, चित्रकार व लेखक विजयराज बोधनकर यांच्या समन्वयाने ती घेण्यात येत आहे.
स्पर्धेतील प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाच्या विजेत्यांसह तीन उत्तेजनार्थ विजेत्यांना ट्रॉफी, सन्मानपत्र आणि रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्यात येणार आहे. हस्तलिखिताची परंपरा जपण्यासाठी स्पर्धकांनी लेख फुलस्केप कागदावर मार्जिन सोडून स्वतःच्या हस्ताक्षरात लिहिणे आवश्यक आहे. टाइप केलेले लेख स्वीकारले जाणार नाहीत. प्रत्येक पानावर क्रमांक लिहिणे बंधनकारक आहे.
लेखावर स्पर्धकाचे नाव, गाव, दूरध्वनी क्रमांक किंवा पत्ता लिहायचा नसून, ही माहिती पोस्टाच्या पाकिटावर नमूद करायची आहे. लेख कुरियर किंवा स्पीड पोस्टाने आयोजकांकडे ब्रह्मांड को. ऑप. सोसा. २०३/ फेज नंबर १/ बिल्डिंग नं १, आझादनगर, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम, ४००६०७ या पत्त्यावर पाठवायचा आहे.
शिल्पकारांची कला आणि त्यांची बौद्धिक संपदा यांचा परिचय समाजाला व्हावा, तसेच त्यांच्या संघर्षमय कलाप्रवासाची नोंद व्हावी, या उद्देशाने स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. कलावंत हा अनेकदा ‘बंद पुस्तकासारखा’ असतो. या स्पर्धेच्या माध्यमातून शिल्पकारांच्या जीवनातील अनेक अनुभवांची दारे उघडतील, असा विश्वास एस. के. बाकरे मेमोरियलचे संस्थापक, चित्रकार, कलासंग्राहक व कला समीक्षक मिलिंद लिंबेकर यांनी व्यक्त केला.
२५ सप्टेंबपर्यंत पाठवा लेख
या स्पर्धेत शिल्पकारांनी आपल्या बालपणापासून तारुण्यापर्यंतचा प्रवास, कला शिक्षण तसेच प्रदीर्घ व्यावसायिक कारकिर्दीत आलेले अनुभव, संघर्ष, यश आणि अपयश यावर लेख लिहायचा आहे. लेखाची शब्दमर्यादा अडीच ते तीन हजार शब्दांची असून, लेख पाठविण्याची अंतिम तारीख २५ सप्टेंबर २०२६ आहे.