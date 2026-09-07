गणेशोत्सवासाठी वाद्य निर्मात्यांची लगबग

गणेशोत्सवासाठी वाद्यनिर्मात्यांची लगबग
भजन-कीर्तनासाठी पारंपरिक वाद्यांना पसंती
पोयनाड, ता. ७ (बातमीदार) : गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण असून, उत्सवाच्या तयारीला वेग आला आहे. डीजेच्या वापरावरून राज्यभर चर्चा सुरू असतानाच यंदाच्या गणेशोत्सवात पारंपरिक वाद्यांना मोठी मागणी दिसून येत आहे. भजन, कीर्तन, हरिपाठ आणि सांगीतिक कार्यक्रमांसाठी वापरली जाणारी तबला, पेटी, ढोलकी, ढोलक, पखवाज आदी वाद्ये अलिबाग तालुक्यातील पोयनाड परिसर तसेच खारेपाट विभागात आकर्षण ठरत आहेत.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मागील महिनाभर वाद्यनिर्माते निर्मितीच्या कामात व्यस्त असून, सध्या ही कामे अंतिम टप्प्यात आली आहेत. दीड, पाच आणि दहा दिवसांच्या घरगुती गणेशोत्सवात भजनांसाठी या वाद्यांचा वापर केला जातो. वाद्यनिर्मितीसाठी लागणारे चामडे, शाई, ओड व लाकूड यांच्या दरात तसेच मजुरीत वाढ झाल्याने वाद्यांच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. वाद्यांच्या दरात सुमारे एक हजार ते दीड हजार रुपयांची वाढ झाली असली तरी ग्राहक आणि भजनप्रेमींचा पारंपरिक वाद्यांकडे कल कायम असल्याचे चरी येथील वाद्यनिर्माते प्रतीक नाईक यांनी सांगितले.
डीजेच्या वाढत्या प्रभावाच्या काळातही पारंपरिक भजनांना ग्रामीण भागात चांगली पसंती मिळत आहे. त्यामुळे ढोलकी, टाळ, पखवाज, तबला आणि ढोलक यांसारख्या वाद्यांची मागणी वाढली आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात पारंपरिक वाद्यनिर्मितीला एरवीच्या तुलनेत मोठी चालना मिळत असल्याचे चित्र आहे.
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या वाद्यांचा समावेश
पारंपरिक वाद्यांमध्ये पेटी, ढोलकी, तबला, पखवाज, मृदंग, टाळ, झांज, चिपळ्या, संबळ, दिमडी आणि ढोलक यांचा समावेश होतो.
पारंपरिक भजनाला पसंती
पोयनाड परिसरात गणेशोत्सवात पारंपरिक भजनांना विशेष पसंती दिली जाते. प्रासादिक, शास्त्रीय तसेच घरगुती व ग्रामस्थ मंडळांच्या भजनांमध्ये ढोलकी, टाळ, पखवाज, तबला आणि ढोलक या पारंपरिक वाद्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.
छायाचित्र :
पोयनाड : गणेशोत्सवासाठी पारंपरिक वाद्य ही सजवून तयार आहेत.
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