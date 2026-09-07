पनवेल-कळंबोली रस्त्यावर डंपर व रिक्षाच्या धडकेत दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू

पनवेल, ता. ७ (वार्ताहर) : पनवेल-कळंबोली मार्गावर रविवारी सायंकाळी रिक्षा आणि भरधाव मोटारसायकलच्या भीषण अपघातात एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. रिक्षाचालकाने अचानक रिक्षा वळवल्यामुळे मोटारसायकल रिक्षाला धडकली आणि रस्त्यावर पडलेला तरुण मागून येणाऱ्या डम्परखाली चिरडला गेला. या प्रकरणी खांदेश्वर पोलिसांनी रिक्षाचालक आणि डम्परचालक या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
या अपघातात मृत झालेल्या तरुणाचे नाव मुकुंद सुनील सोर्नी (२४) असे आहे, तर जखमी झालेल्या त्याच्या मित्राचे नाव संतोष मुन्नाप्रसाद मौर्या (२३) असे आहे. हे दोघेही मित्र तुर्भे स्टोअर येथील शिवशक्तीनगरमध्ये राहत होते. रविवारी दुपारी हे दोघे आपल्या यामाहा मोटारसायकलने (एमएच ०३ एमजे ६९८५) पनवेल येथे फिरण्यासाठी गेले होते. त्यानंतर ते सायंकाळी तुर्भे येथे परतत होते. सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास मुकुंद आणि संतोष हे पनवेल-कळंबोली रस्त्यावरून भरधाव जात होते. या वेळी आसूडगावजवळ त्यांच्या पुढे असलेल्या रिक्षाचालकाने (एमएच ०२ एफ १७६२) पेट्रोलपंपावर जाण्यासाठी अचानक आपली रिक्षा उजव्या बाजूला वळवली. या अचानक घडलेल्या प्रकारामुळे मुकुंद सोर्नी याची यामाहा मोटारसायकल रिक्षावर जाऊन धडकली. त्यामुळे संतोष मौर्या व मुकुंद सोर्नी हे दोघेही डाव्या बाजूला रस्त्यावर पडले. याचवेळी पाठीमागून भरधाव येत असलेल्या डम्परने (एमएच ०४ एमआर १८००) मुकुंद सोर्नी यास फरपटत नेले. यात त्याचे डोके आणि शरीरास गंभीर दुखापत झाली. त्यामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाला. तसेच याचा मित्र संतोष मौर्या हा किरकोळ जखमी झाला. खांदेश्वर पोलिसांनी या अपघाताला जबाबदार असलेल्या रिक्षाचालकासह डम्परचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे.
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