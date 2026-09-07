स्मार्ट मीटरच्या बिलवाढीने रहिवाशांना धक्का ‘आधी जुन्या-नव्या मीटरची महिनाभर चाचणी घ्या’

स्मार्ट मीटरच्या बिलवाढीने रहिवाशांना धक्का
जुन्या-नव्या मीटरची चाचणी घ्या; संजय केळकरांच्या महावितरणला सूचना
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ७ : हिरानंदानी ऋतू इस्टेटमधील वीजबिल वाढीच्या तक्रारीने महावितरणच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सौरऊर्जा यंत्रणा असतानाही वीजबिलात सुमारे १० टक्के वाढ झाल्याची तक्रार रहिवाशांनी आमदार संजय केळकर यांच्याकडे केली. त्यामुळे स्मार्ट मीटर बसविण्यापूर्वी जुना आणि नवीन मीटर महिनाभर समांतरपणे तपासून त्याची अचूकता पडताळावी आणि त्यानंतरच नवीन मीटर बसवावेत, अशा सूचना केळकर यांनी महावितरण अधिकाऱ्यांना दिल्या.
भाजपच्या खोपट येथील कार्यालयात झालेल्या १२७ व्या ‘जनसेवकाचा जनसंवाद’ कार्यक्रमात हिरानंदानी ऋतू इस्टेटमधील रहिवाशांनी वीजबिलासंदर्भातील समस्या मांडली. या परिसरात सुमारे ९०० कुटुंबे असून, स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत. मात्र, त्यानंतर वीजबिलामध्ये अनपेक्षित वाढ झाल्याचा रहिवाशांचा दावा आहे. चार हजार रुपयांऐवजी तब्बल ४० हजार रुपयांचे बिल आल्याची तक्रारही या वेळी करण्यात आली. स्मार्ट मीटर बसविताना नागरिकांना विश्वासात घेणे आवश्यक असून, मीटरच्या अचूकतेबाबत कोणतीही शंका राहू नये, यासाठी जुना आणि नवीन मीटर यांची किमान महिनाभर चाचणी करावी. चाचणीत मीटर निर्दोष असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच ते कायमस्वरूपी बसविण्यात यावेत, अशी भूमिका केळकर यांनी मांडली.
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बांदल चाळीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन
रेल्वे स्थानकाच्या विकासामुळे बांदल चाळीतील सुमारे ५० कुटुंबे विस्थापित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रहिवाशांचे प्रथम पुनर्वसन करावे आणि त्यानंतरच घरे हटवावीत, अशी मागणी केळकर यांनी केली. रेल्वे प्रशासन आणि महापालिकेशी चर्चा करून पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
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