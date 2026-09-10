उत्सव साजरे करताना ध्वनिप्रदूषण टाळा

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ९ : परंपरा आणि उत्सव जपतानाच त्यांचे स्वरूप समाजातील कोणत्याही घटकाला त्रासदायक ठरणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. सण-उत्सव साजरे करताना ध्वनिप्रदूषण आणि अश्लीलतेला थारा देऊ नये, असे आवाहन डॉ. महेश बेडेकर यांनी राज्यातील नागरिकांना खुलेपत्राद्वारे केले आहे.
पुण्यातील विश्वानंद बापट यांनी ध्वनिप्रदूषण आणि सार्वजनिक उत्सवांदरम्यान नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाचा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल खुलेपत्रात त्यांचे आभार मानण्यात आले आहेत. डॉ. यशवंत ओक, सुमेरा अन्दुतअती, डॉ. कल्याणी मांडके; तसेच उल्हासनगरच्या कै. सरिता खानचंदानी यांच्यासह अनेक नागरिकांनी या विषयावर वेळोवेळी आवाज उठविल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. सामाजिक माध्यमांमुळे हा विषय व्यापक चर्चेत आल्याचे पत्रात म्हटले आहे. ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न केवळ एखाद्या विशिष्ट सणापुरता मर्यादित नसून वर्षभर होणाऱ्या सार्वजनिक जयंती, मिरवणुका, धार्मिक कार्यक्रम आणि अन्य समारंभांशी संबंधित आहे. त्यामुळे उत्सव साजरे करताना इतर नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची जबाबदारी आयोजकांसह समाजानेही स्वीकारावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
उत्सवांचे बदलते स्वरूप आणि वाढता धिंगाणा बहुतांश नागरिकांना मान्य नसतानाही भीती अथवा दडपणामुळे अनेक जण मौन बाळगतात. महाराष्ट्राची शेकडो वर्षांची सांस्कृतिक परंपरा, आनंद देणारे सण आणि समाजाला एकत्र बांधून ठेवणारे उत्सव सुसंस्कृत, संयमी आणि इतरांना त्रास होणार नाही अशा पद्धतीने साजरे करण्यासाठी सुजाण नागरिकांनी एकत्र यावे, असे आवाहन डॉ. बेडेकर यांनी केले आहे.
आरोग्यावर परिणाम
मोठ्या आवाजामुळे श्रवणशक्तीवर परिणाम, कानात सतत आवाज येणे, झोपेचा त्रास, थकवा, एकाग्रता कमी होणे, चिडचिड, तणाव आणि चिंता यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. तसेच, रक्तदाब आणि हृदयाच्या गतीवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि गर्भवती महिला हे ध्वनिप्रदूषणासाठी अधिक संवेदनशील घटक असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.
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