विशाल खत्री यांच्या कार्याचा गौरव

कासा, ता. ८ (बातमीदार) : प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी, डहाणू या पदावर कार्यरत असलेले विशाल खत्री यांची पदोन्नती होऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ या पदावर बदली झाल्याने ७ सप्टेंबरला त्यांचा निरोप समारंभ आयोजित करण्यात आला. या वेळी त्यांच्या डहाणू येथील कार्यकाळातील उल्लेखनीय कामगिरीचा गौरव करण्यात आला.
खत्री यांनी प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना आदिवासी विकास, विविध शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, प्रशासकीय समन्वय तसेच नागरिकाभिमुख उपक्रमांना प्राधान्य दिले. त्यांच्या तत्पर, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख कार्यपद्धतीचे उपस्थित मान्यवरांनी कौतुक केले.
या वेळी उपस्थितांनी खत्री यांना त्यांच्या पुढील प्रशासकीय कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा दिल्या. तसेच प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी, डहाणू म्हणून नियुक्त झालेल्या दोनुरू अनन्या रेड्डी यांचे स्वागत करण्यात आले. रेड्डी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर डहाणू परिसरातील विकासकामांना गती देण्यासोबतच शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यास प्राधान्य राहील, असा विश्वास या वेळी व्यक्त करण्यात आला.
कार्यक्रमास डहाणूचे तहसीलदार सुनील कोळी, तलासरीचे तहसीलदार अमोल पाठक, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी व कर्मचारी, डहाणू व तलासरीचे गटविकास अधिकारी, मंडल अधिकारी, विविध विभागांचे प्रतिनिधी तसेच मान्यवर उपस्थित होते.
कासा : विशाल खत्री यांनी दोनुरू अनन्या रेड्डी यांच्याकडे पदाचा पदभार साेपवला.
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