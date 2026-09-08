दहीहंडी दुर्घटनेतील जखमींना महापौर सहायता निधीतून मदत द्या

दहीहंडी दुर्घटनेतील जखमींना महापौर साहाय्यता निधीतून मदत द्या!
नगरसेवक सुमीत झुंझारराव यांचे महापौर नितीन पाटील यांना पत्र
पनवेल, ता. ८ (बातमीदार) : लाइनआळी परिसरात दहीहंडी उत्सवादरम्यान घडलेल्या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या नागरिकांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी ‘महापौर साहाय्यता निधी’तून मदत करण्याची मागणी नगरसेवक सुमीत झुंझारराव यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी महापौर नितीन पाटील यांची भेट घेऊन पत्राद्वारे ही मागणी लावून धरली.
पनवेलमधील लाइनआळी परिसरात दहीहंडीदरम्यान झालेल्या दुर्घटनेत काही नागरिक जखमी झाले. महापौर साहाय्यता निधीतून मदत मिळाल्यास जखमी नागरिकांना उपचारासाठी मोठा आधार मिळू शकतो. त्यामुळे संबंधित प्रकरणाचा तातडीने आढावा घेऊन पात्र जखमी नागरिकांना आवश्यक ती आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, भविष्यात दहीहंडी तसेच गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव आणि अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमांदरम्यान अशा प्रकारच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी पालिका प्रशासनाने विशेष दक्षता घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. कार्यक्रमस्थळी सुरक्षा व्यवस्था, गर्दीचे योग्य नियोजन, आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा, पोलिस व प्रशासनाशी समन्वय तसेच आवश्यक सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन याबाबत आयोजकांना स्पष्ट सूचना देण्यात याव्यात, असेही झुंझारराव यांनी नमूद केले. या वेळी नगरसेविका रुचिता लोंढे उपस्थित होत्या. जखमी नागरिकांना तातडीने आर्थिक मदत मिळाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
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