१०० वर्षांच्या पिंपळावर साकरणार शंकर-गणरायाची भव्य प्रतिमा

उल्हासनगर, ता. ९ (बातमीदार) : उल्हासनगर रेल्वे स्थानकासमोरील सिंधी बांधवांचे श्रद्धास्थान असलेल्या हरचुराम मंदिरासमोरील १०० वर्षे जुन्या पिंपळाच्या झाडावर भगवान शंकर आणि गणरायाची भव्य प्रतिमा साकारण्यात येणार आहे. मंदिराचे विश्वस्त शंकर आहूजा आणि त्यांचे पुत्र अमित आहूजा यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. पुण्यातील चित्रकार ही प्रतिमा साकारणार आहे. पुढील आठवड्यात ही भव्य प्रतिमा भाविकांच्या दर्शनासाठी तयार होणार आहे.
हरचुराम मंदिरात ७० वर्षांपासून अखंड पवित्र ज्योत प्रज्वलित आहे. सिंधी समाजाचे आराध्य दैवत भगवान झूलेलाल यांना समर्पित असलेल्या या मंदिरात भगवान शिव, शनिदेव आणि हनुमान यांच्या आकर्षक मूर्तीही आहेत. मंदिरातील अखंड ज्योत ही भाविकांसाठी विशेष श्रद्धेचा विषय असून, तिची दर २४ तासांनी अत्यंत काळजीपूर्वक देखभाल केली जाते. मंदिरासमोरील शंभर वर्षे जुन्या पिंपळाच्या झाडाला धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व आहे. याच झाडावर १८ बाय ५० फूट आकाराची भगवान शंकर आणि गणरायाची भव्य प्रतिमा साकारली जाणार असल्याची माहिती आहूजा यांनी दिली. या प्रतिमेमुळे मंदिर परिसराच्या धार्मिक सौंदर्यात भर पडणार असून, भाविकांसाठी हे नवे आकर्षण ठरणार आहे.
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