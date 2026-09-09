उतेकर कुटुंबाला वृत्तपत्र विक्रेता संघाचा मदतीचा हात
उपचारासाठी ३० हजारांची तातडीची मदत
मुंबई, ता. ९ ः कुर्ला वृत्तपत्र विक्रेता संघाचे कार्याध्यक्ष अजय उतेकर यांचे बंधू विजय उतेकर यांना काही दिवसांपूर्वी मेंदूत रक्तस्राव आणि पक्षघाताचा तीव्र धक्का बसल्यामुळे कुर्ला येथील क्रिटी केअर हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. अत्यंत नाजूक व कठीण परिस्थितीत त्यांच्यावर वैद्यकीय शस्त्रक्रिया पार पडली असून, उपचाराचा एकूण खर्च तब्बल १५ लाख रुपयांच्या आसपास गेला आहे.
उतेकर कुटुंबावरील या अचानक आलेल्या मोठ्या आर्थिक संकटात त्यांचे मित्रमंडळी आणि आप्तेष्ट मदतीसाठी पुढे आले आहेत. याच सामाजिक जाणिवेतून व सहकार्याच्या भूमिकेतून कुर्ला वृत्तपत्र विक्रेता संघाच्या वतीने अजय उतेकर यांच्याकडे पुढील उपचारासाठी ३०,००० रुपये रोख रकमेची तातडीची मदत सुपूर्द करण्यात आली.
याप्रसंगी संघाचे प्रतिनिधी सुनील म्हापणकर यांनी मदतीचे आवाहन केले. ते म्हणाले, विजय उतेकर यांच्या उपचाराचा खर्च मोठा आहे. वेळ अजून गेलेली नाही, त्यामुळे सर्वांनी उतेकर कुटुंबाला शक्य ती आर्थिक मदत सुरू ठेवावी. कुर्ला वृत्तपत्र विक्रेता संघ या कठीण काळात अजय उतेकर आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या पाठीशी सदैव खंबीरपणे उभा राहील.
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