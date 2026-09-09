जुलै २०२५ मधील नमुंमपा पदभरती परीक्षेच्या निकालाचा मार्ग मोकळा

पालिका पदभरती परीक्षेच्या निकालाचा मार्ग एका वर्षानंतर मोकळा
११ सप्टेंबरला संकेतस्थळावर होणार जाहीर; करार कर्मचाऱ्यांची पदे वगळून उर्वरित पदांवरच नियुक्त्या
वाशी, ता. ९ (बातमीदार) ः नवी मुंबई पालिकेच्या गट क आणि गट ‘ड’मधील ६६८ पदांसाठी जुलै २०२५ मध्ये घेतलेल्या सरळसेवा पदभरती परीक्षेच्या निकालाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेला पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्याची परवानगी मिळाली असून, निकाल ११ सप्टेंबरला अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केली जाणार आहे.
महापालिकेच्या ६६८ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. टीसीएस आयओएनमार्फत १६ ते १९ जुलै २०२५ दरम्यान झालेल्या ऑनलाइन परीक्षेला ६८ हजार १४९ उमेदवारांनी उपस्थिती दर्शविली होती. परंतु, करार पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ ऑगस्ट २०२५ला निकाल जाहीर करण्यास स्थगिती दिली होती. त्यानंतर १९ ऑगस्टला न्यायालयाने अंतरिम अर्ज निकाली काढत भरती प्रक्रिया पुढे नेण्यास महापालिकेला परवानगी दिली. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सध्या कार्यरत असलेल्या ४७७ करार कर्मचाऱ्यांच्या पदांना बाधा न पोहोचवता उर्वरित उपलब्ध पदांवरच नवीन नियुक्त्या केल्या जातील. त्यामुळे प्रत्यक्ष उपलब्ध पदांची संख्या ६६८ पेक्षा कमी होणार आहे. करार कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर उर्वरित पदांवरील नियुक्तीबाबत महापालिका पुढील निर्णय घेणार आहे. निकाल प्रसिद्ध होत असल्याने हजारो उमेदवारांना दिलासा मिळाला असला, तरी प्रत्यक्ष नियुक्त्या केवळ उपलब्ध पदांच्या मर्यादेतच केल्या जातील, असे महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
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