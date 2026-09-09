धान्य बाजारातील गटारांची दुरवस्था
तुटलेल्या झाकणांमुळे अपघाताचा धोका; वाहनचालकांची कसरत
जुईनगर, ता. ९ (बातमीदार) : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) धान्य बाजारातील अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था कायम आहे. प्रवेशद्वारांवरील खड्डे बुजविण्यात आल्याने बाजार घटकांनी समाधान व्यक्त केले असले, तरी अंतर्गत रस्त्यांलगतच्या गटारांवरील झाकणे तुटल्याने मोठमोठे खड्डे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे व्यापारी, शेतकरी, वाहतूकदार आणि ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
धान्य बाजारातील ‘ए’ पाकळीच्या शेजारील गटारावरील झाकणे तुटल्याने धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मोठा खड्डा पडल्याने हा परिसर वाहनचालकांसाठी अपघाताचा सापळा ठरत आहे. दररोज मोठ्या प्रमाणावर अवजड मालवाहू वाहनांची ये-जा सुरू असते. खड्डे चुकविताना वाहनचालकांना कसरत करावी लागत असून, काही ठिकाणी वाहतूक कोंडीही होत आहे. खड्ड्यांमुळे वाहनांचे टायर फुटणे, सस्पेन्शनसह अन्य यांत्रिक भागांचे नुकसान होण्याच्या घटनाही घडत असल्याने मालवाहतुकीवर परिणाम होत आहे.
राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा असलेल्या एपीएमसीच्या धान्य बाजारातील पायाभूत सुविधा सक्षम असणे अपेक्षित आहे; मात्र अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था पाहता ‘राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा; मात्र मूलभूत सुविधांची वानवा’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अपघात टाळण्यासाठी तात्पुरते दगड ठेवण्याऐवजी तुटलेली गटारांची झाकणे तातडीने बदलण्यात यावीत. एखादी गंभीर दुर्घटना घडण्याची वाट न पाहता प्रशासनाने त्वरित दुरुस्ती करावी, अशी मागणी बाजार घटकांकडून करण्यात येत आहे.
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