अवजड वाहतुकीविरोधात नगरसेविकांचा एल्गार

कळवा, ता. १० (बातमीदार) : कळव्यातील कोंडीवर सध्या वाहतूक विभागाचे नियंत्रण नसल्याने गणेशोत्सवापूर्वी अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कळव्यातील महिला नगरसेविकांनी पुढाकार घेतला आहे. वाढते अपघात आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी कळव्यातील नगरसेविका प्रमिला केणी यांच्या नेतृत्वाखाली कळवा, खारेगावातील नगरसेविकांनी एकत्र येत ठाणे शहर वाहतूक पोलिस उपायुक्तांना निवेदन देऊन ही अवजड वाहनांची वाहतूक बंद करण्याची मागणी केली आहे.
खारेगाव आत्माराम चौक रेतीबंदर ते कळवा नाका या मार्गावर आठ चाकी, दहाचाकी व तत्सम अवजड वाहनांची सध्या मोठ्या प्रमाणात वर्दळ वाढत असून, अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या आठवड्यात या परिसरात दोन अपघात झाले, तसेच सध्या गणेशोत्सवाचे दिवस असल्याने खरेदीसाठी नागरिकांची ठाणे, कळवा परिसरात गर्दी वाढत असल्याने मुंब्रा व भिवंडीमार्गे कळव्यातून जाणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे रोज सकाळी व संध्याकाळी कळवा नाका व परिसरात मोठ्या प्रमाणात कोंडी होते. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाणसुद्धा वाढत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आत्माराम चौक, रेतीबंदर, कळवा नाका या मार्गावर अवजड वाहनांना वाहतूक परवानगी देऊ नये, अशी मागणी केली आहे. या वेळी नगरसेविका विजया लासे, प्रियांका पाटील, अपर्णा साळवी, आरती गायकवाड आदी उपस्थित होत्या.
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