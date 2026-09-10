फ्युजन स्वीट्स, शुगर-फ्री, व्हेगन मिठाईंना पसंती
गौरी-गणपतीसाठी मोदक, लाडू, पेढ्यांसह विविध नैवेद्य प्रकार बाजारात
वाशी, ता. १० (बातमीदार) ः गणेशोत्सवाचे वेध लागल्याने घराघरांत सजावटीच्या तयारीसोबतच गौरी-गणपतीच्या नैवेद्यासाठी मिठाई आणि मोदकांच्या खरेदीला उधाण आले आहे. पारंपरिक उकडीचे मोदक, लाडू आणि पेढ्यांसोबतच यंदा बाजारात फ्युजन स्वीट्स, शुगर-फ्री, ग्लुटेन-फ्री आणि व्हेगन मिठाईला ग्राहकांकडून विशेष पसंती मिळत आहे.
गणेशोत्सवात उकडीचे मोदक सर्वाधिक लोकप्रिय असले तरी चॉकलेट मोदक, काजू मोदक, पिस्ता मोदक, नारळ-गुळाचे मोदक तसेच ड्रायफ्रूट मोदकांची मागणी वाढली आहे. गुलाब आणि केशर फ्लेवरचे उकडीचे मोदक तसेच सोन्याचा वर्ख लावलेले प्रीमियम मोदकही बाजारात उपलब्ध झाले आहेत. बेसन लाडू, रवा लाडू, नारळ लाडू आणि ड्रायफ्रूट लाडूंचे आकर्षक कॉम्बो पॅकही दुकानदारांनी उपलब्ध करून दिले आहेत.
फ्युजन फ्लेवर्स आणि चीज पेढ्यांची भुरळ
मिठाईच्या प्रकारांमध्ये लेमनग्रास, चेरी, कॉफी-मकाडेमिया, तिरामिसू, कॅरॅमल यांसारख्या फ्लेवरचा समावेश झाला आहे. तसेच ‘न्यूयॉर्क चीज पेढा’ आणि ‘जपानीज चीज पेढा’ यांसारखे नवीन प्रकारही ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.
पारंपरिक मोदक १,२५० रुपये
यंदा मिठाईच्या भावात साधारण १५ ते २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ब्लूबेरी मोदक सुमारे १,६०० रुपये प्रतिकिलो, पारंपरिक मोदक १,२५० रुपये, तूप-खवा मिठाई १,२०० रुपये, तर ड्रायफ्रूट मिठाई सुमारे १,५०० रुपये प्रतिकिलो भावाने विकली जात आहे. गुलाब व केशर उकडीचे मोदक एक हजार रुपये प्रतिकिलोपासून उपलब्ध आहेत. मिठाई उत्पादक किसन कुमार यांनी सांगितले की, गणरायाच्या नैवेद्यासाठी यंदा मावा, उकडीचे आणि काजूचे मोदक तयार केले आहेत. मिठाईच्या भावात वाढ झाली असली तरी ग्राहकांचा उत्साह कायम असून, नवीन प्रकारांना चांगली मागणी आहे.
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