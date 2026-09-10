नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून तिकीट दर कमी होणार

विमानतळावरून तिकीटदर कमी होणार!
नवी मुंबईत एअराकडून लँडिंग शुल्कात १०० टक्क्यापर्यंत सवलत जाहीर
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १० : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतुकीला मोठा वेग मिळणार आहे. ‘भारतीय विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरण’ने नवी मुंबई विमानतळासाठी सुधारित व्हेरिएबल टॅरिफ प्लॅनला मंजुरी दिली आहे. या नव्या निर्णयामुळे एनएमआयएवरून आंतरराष्ट्रीय मार्ग आणि उड्डाणे सुरू करणाऱ्या विमान कंपन्यांना लँडिंग शुल्कात भरीव सवलती मिळणार आहेत.
प्राधिकरणाने सवलतीचा निकष ‘मुंबई महानगर प्रदेशातील नवीन मार्ग’ ऐवजी ‘नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून नवीन मार्ग’ असा सुधारित केला आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे जागतिक विमान कंपन्या नवी मुंबईकडे आकर्षित होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
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नवीन आंतरराष्ट्रीय प्रवासी मार्गावर ः पहिल्या वर्षी लँडिंग शुल्कात १०० टक्के पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. कमी अंतराचे मार्ग (५,००० किमीपर्यंत): दुसऱ्या वर्षी ५० टक्के सवलत, लांब पल्ल्याचे मार्ग (५,००० किमीपेक्षा जास्त) : दुसऱ्या वर्षी ५० टक्के आणि तिसऱ्या वर्षी २५ टक्के सवलत. अतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय फेऱ्या : अस्तित्वात असलेल्या मार्गांवर अतिरिक्त फेऱ्या सुरू केल्यास ७५ टक्क्यांपर्यंत सवलत. आंतरराष्ट्रीय मालवाहू सेवा : पहिल्या वर्षी ९० टक्के आणि दुसऱ्या वर्षी ५० टक्के सवलत.
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प्रवासी आणि लॉजिस्टिक क्षेत्राला मोठा फायदा
या सवलतींमुळे विमान कंपन्यांसाठी नवी मुंबईहून उड्डाणे सुरू करणे अधिक परवडणारे ठरणार आहे. ज्यामुळे नवीन जागतिक मार्गांचा विकास वेगाने होईल. प्रवाशांसाठी थेट आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांचे अधिक पर्याय उपलब्ध होतील. ज्यामुळे तिकिटांचे दर स्पर्धात्मक आणि परवडणारे राहण्यास मदत होईल. तसेच, मालवाहू विमानांना दिलेल्या सवलतींमुळे नवी मुंबई परिसरातील लॉजिस्टिक आणि एअर कार्गो क्षेत्राच्या वाढीला मोठी चालना मिळणार आहे.
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वार्षिक नऊ कोटी प्रवाशांच्या क्षमतेचे ध्येय
अदाणी एअरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड आणि सिडको यांच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून साकारत असलेले नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे सुरुवातीला वार्षिक दोन कोटी (२० दशलक्ष) प्रवासी क्षमतेने सुरू होईल. टप्प्याटप्प्याने पूर्ण विकास झाल्यानंतर हे विमानतळ वार्षिक नऊ कोटी (९० दशलक्ष) प्रवासी आणि ३.२ दशलक्ष टन कार्गो हाताळण्याची क्षमता बाळगणारे देशातील प्रमुख आंतरराष्ट्रीय एव्हिएशन हब ठरणार आहे.
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