खड्ड्यांवरून सत्ताधारी नगरसेवकाचा ठिय्या

अंबरनाथ, ता. ११ (वार्ताहर) : गणेशोत्सव काही दिवसांवर असतानाही शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याची कार्यवाही संथ असल्याने सत्ताधारी शिवसेनेचे नगरसेवक विकास सोमेश्वर यांनी बुधवारी पालिका प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करत त्यांनी पालिकेच्या दुसऱ्या मजल्यावरील अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर ठिय्या देत उपोषण सुरू केले. त्यानंतर कार्यालयात अनुपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या रिकाम्या खुर्च्या थेट पुरुष स्वच्छतागृहात नेऊन ठेवल्याने पालिका कार्यालयात खळबळ उडाली.
शहरातील नागरिकांच्या विविध प्रश्नांबाबत अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप सोमेश्वर यांनी केला. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर वर्दळ वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत खड्डे कायम राहिल्यास अपघाताचा धोका निर्माण झाला असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे, असे त्यांनी सांगितले. नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील खड्ड्यांचा मुद्दा उपस्थित करून ते तातडीने बुजविण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या होत्या. मात्र, सभेला काही दिवस उलटूनही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचा अधिकाऱ्यांना काही दिवसांतच विसर पडल्याची टीकाही त्यांनी केली.
दरम्यान, आंदोलनादरम्यान काही अधिकारी कार्यालयात अनुपस्थित असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सोमेश्वर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या रिकाम्या खुर्च्या उचलून थेट पुरुष स्वच्छतागृहात नेऊन ठेवल्या. या अनोख्या आंदोलनामुळे पालिका कार्यालयात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
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