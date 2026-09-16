समाजसेवेच्या दिशेने संतोष दळवी फाऊंडेशनचे पहिले पाऊल

संतोष दळवी फाऊंडेशनचे उद्घाटनव उत्साहात
बेलापूर, ता. १० (बातमीदार) ः संतोष दळवी फाऊंडेशनचा उद्घाटन सोहळा शुक्रवारी (ता. ६) नेरुळ येथील तेरणा डेंटल कॉलेज ऑडिटोरियममध्ये उत्साहात पार पडला. समाज सशक्तीकरण, जनसेवा आणि सामाजिक विकासाला नवी दिशा देण्याच्या उद्देश यामागे असल्याचे संस्थापक संतोष दळवी यांनी सांगितले आहे.
आपण समाजाचे काहीतरी देणे लागतो ही भावना मनात ठेवत संतोष दळवी फाउंडेशन भविष्यात कार्यरत राहणार आहे. शिक्षण, जनसेवा, गरजूंची मदत, आरोग्य, सामाजिक जनजागृती तसेच शाश्वत विकासाशी संबंधित विविध उपक्रम फाउंडेशनच्या माध्यमातून राबवले जाणार आहेत. संतोष दळवी आणि स्वाती दळवी यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या या फाउंडेशनचा ‘मानवता हाच आमचा धर्म’ संदेश आहे.
फाउंडेशनच्या या पहिल्याच पावलाला नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, आगामी काळात विविध सामाजिक उपक्रमांच्या माध्यमातून जनसेवेचे कार्य अधिक व्यापक करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.
मला समाजातील तळागाळातील अडलेल्या नागरिकाला मदत करायची आहे. युवकांचे शिक्षण, रोजगार यासोबत नागरिकांच्या विविध समस्यांसाठी सुख दुःखात सोबत रहायचे आहे. यासाठी सर्व नियमांचे पालन करून फाउंडेशनची स्थापना करण्यात आली आहे.
- संतोष दळवी, संस्थापक
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