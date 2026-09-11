मुंब्रा-कौसाचा श्वास फेरीवाल्यांनी कोंडला

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : मुंब्रा-कौसा परिसरातील वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना मुख्य रस्त्यांवर बेकायदा फेरीवाल्यांनी केलेल्या अतिक्रमणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. रस्त्याचा मोठा भाग हातगाड्या आणि फेरीवाल्यांनी व्यापल्याने वाहनांची कोंडी होत असून, त्याचा थेट फटका नागरिकांना बसत आहे. या फेरीवाल्यांच्या मागे कथित हप्तेवसुलीचे जाळे असल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने केला आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याबरोबरच त्यांना रस्त्यावर बसविणाऱ्या सूत्रधारांचा शोध घेऊन खंडणीचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मुंब्रा ते कौसा या प्रमुख मार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला आहे. नगरसेवक शाकिर शेख, सीमा दाते, समाजसेवक साकीब दाते, मैसर शेख आणि नाजीम बुबेरे यांनी मुंब्रा पोलिस ठाण्यात निवेदन सादर केले. या भागात मोठ्या प्रमाणावर हातगाड्या लावल्या जात असून, त्यांची संख्या तब्बल दोन हजारापर्यंत असल्याचा दावा मर्जिया पठाण यांनी केला. या हातगाड्यांना कथितरीत्या शिफ्टनुसार हप्ते आकारले जात असल्याने रस्त्यावरील अतिक्रमणाला पाठबळ मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे केवळ फेरीवाल्यांवर कारवाई करून प्रश्न सुटणार नसून, त्यामागील यंत्रणेपर्यंत पोलिसांनी पोहोचणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
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