दुसऱ्याच्या शांततेचा भंग नको!

ठाणे, ता. ११ (बातमीदार) : उत्सव साजरा करताना नागरिकांच्या शांततेच्या अधिकाराचा भंग होऊ नये, तसेच अनधिकृत मंडप आणि ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी कायद्याचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे ठाण्यात पार पडलेल्या चर्चासत्रात मान्यवरांनी मत व्यक्त केले. विद्या प्रसारक मंडळाच्या टीएमसी विधी महाविद्यालयात अनधिकृत मंडप आणि ध्वनिप्रदूषण या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव रवींद्र पाजनकर यांच्या हस्ते कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.
संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा उल्लेख करत ‘शांततेचा अधिकार’ पाजनकर यांनी अधोरेखित केला. स्वतःला वाटणारा आनंद जेव्हा दुसऱ्याच्या शांततेचा भंग करतो, तेव्हा आपला आनंद कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या चर्चासत्रात डॉ. महेश बेडेकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध निर्देशांवर चर्चा करण्यात आली. बेडेकर यांनी जनहित याचिका दाखल करण्यामागील कारणे आणि तिचा न्यायालयीन प्रवास उपस्थितांसमोर मांडला. उत्सव साजरा करण्यास आपला विरोध नसून, त्यासाठी इतरांना त्रास होऊ नये, ही प्रत्येकाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची कठोर अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
एकाच विषयावर दोन गटांच्या परस्परविरोधी भूमिका असल्यास कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा लागतो. नागरिकांमध्ये कायद्याबाबत जागरूकता निर्माण होणे आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नागरिकांनी पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे ठाणे नगर पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षक द्वारका डोखे यांनी सांगितले. ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे प्रमुख यासिन तडवी यांनी आपत्ती टाळण्यासाठी महापालिकेकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना तसेच आपत्ती उद्भवल्यास करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीची माहिती दिली.
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