गणेशोत्सवासाठी कृत्रिम फुलांची बाजारपेठ फुलली
कापडी फुलांसह चीनमधील सजावटीच्या साहित्याला मागणी; ४० रुपयांत डझनभर फुलांची उपलब्धता
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील बाजारपेठा सजावटीच्या साहित्याने गजबजू लागल्या आहेत. दादर, लालबाग-परळ आणि क्रॉफर्ड मार्केट परिसरात गणेशमूर्तीच्या स्वागतासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करण्यासाठी नागरिकांची गर्दी होत आहे. यंदा ताज्या फुलांऐवजी टिकाऊ आणि वर्षानुवर्षे वापरता येणाऱ्या कृत्रिम फुलांना ग्राहकांची पसंती मिळत असल्याचे बाजारपेठेतील चित्र आहे.
कापडी फुले, फुलांच्या लडी, जास्वंदीच्या पानांच्या प्रतिकृती तसेच चीनमध्ये तयार होणाऱ्या विविध प्रकारच्या कृत्रिम फुलांची विक्री वाढली आहे. ४० रुपयांपासून डझनभर फुलांचे संच उपलब्ध असून, घरगुती गणेशोत्सवाच्या सजावटीसाठी विविध आकार आणि रंगांतील फुले बाजारात दाखल झाली आहेत.
ताजी फुले काही तासांत कोमेजण्याची शक्यता असते. त्यासाठी दररोज पाणी मारणे आणि देखभाल करावी लागते. याउलट कृत्रिम फुलांचा वापर संपूर्ण उत्सवकाळात करता येतो. शिवाय त्यांची योग्य देखभाल केल्यास पुढील वर्षीही पुनर्वापर शक्य असल्याने अनेक ग्राहक त्यांना पसंती देत आहेत.
ग्रामीण भागातूनही खरेदीसाठी गर्दी
क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये मुंबईबाहेरील ग्राहकांचीही मोठी वर्दळ दिसून येत आहे. पालघर, रायगड आणि पनवेल परिसरातून गणेशोत्सवाच्या सजावटीचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी नागरिक दरवर्षी या बाजारपेठेत येतात. विविध प्रकारची फुले, तोरणे आणि सजावटीचे संच एकाच ठिकाणी उपलब्ध असल्याने ग्राहकांचा ओढा कायम आहे. पाश्चात्त्य पद्धतीच्या गुलाब, ट्युलिप आणि ऑर्किडसह पारंपरिक झेंडू व मोगऱ्याच्या कृत्रिम फुलांचीही मागणी आहे. घरगुती सजावटीपासून सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांपर्यंत या फुलांचा वापर वाढताना दिसत आहे.
...म्हणून कृत्रिम फुलांचा पर्याय
नैसर्गिक फुलांच्या विक्रीवर कृत्रिम फुलांच्या वाढत्या वापराचा परिणाम होत असला, तरी उत्सवाच्या काळात होणारी गर्दी, फुलांची वाहतूक आणि देखभालीचा खर्च यांचा विचार करता हा पर्याय सोयीचा ठरतो. कृत्रिम फुलांचा वापर केल्याने सजावट दीर्घकाळ टिकते, असे कोकणातील गणेशभक्त सुनील पावसकर यांनी सांगितले.
असे आहेत कृत्रिम फुलांचे दर
कपड्याच्या फुलांच्या लडी : २४० ते ३५० रुपये जोडी
फायकस पानांची सजावट : सुमारे ७०० रुपये
चीनमधील कृत्रिम फुले : ४० रुपये डझन
घरगुती सजावटीसाठी दर्शनीय फुलांचा संच : सुमारे ८०० रुपये