रिंग मेट्रोच्या मार्गावरून शिंदेसेनेतच जुंपली!

रिंग मेट्रोच्या मार्गावरून शिंदे सेनेतच जुंपली!
‘मेट्रो हवीच, पण मूळ मार्गावरच’चा नारा देत मानवी साखळी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : ठाण्याच्या महत्त्वाकांक्षी रिंग मेट्रोच्या मार्गावरून सत्ताधारी शिंदे सेनेतच आता ‘मेट्रो विरुद्ध मेट्रो’ असा संघर्ष उभा राहिला आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सुचविलेल्या पर्यायी मार्गाला त्यांच्याच पक्षातील स्थानिक नगरसेवकांनी थेट विरोध केला आहे. मंजूर मूळ मार्ग बदलण्याचा प्रयत्न झाल्यास नागरिकांचे नुकसान होईल, असा आक्षेप घेत नगरसेवक दिलीप बारटक्के आणि कांचन चिंदरकर यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी (ता. १०) नागरिकांनी आई माता चौकात मानवी साखळी आंदोलन केले. त्यामुळे रिंग मेट्रोच्या निमित्ताने शिंदे सेनेतील मतभेदाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
लोकमान्यनगर, शिवाईनगर आणि उपवनमार्गे जाणाऱ्या रिंग मेट्रोच्या मूळ मार्गात बदल करण्याची सूचना परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. लोकमान्य टीएमटी डेपो, आई माता मंदिर, कोरस रोड, वर्तकनगर नाका आणि शास्त्रीनगरमार्गे पर्यायी मार्गाचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. मात्र, या बदलामुळे परिसरातील रहिवाशांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे सांगत स्थानिक नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. मूळ मार्ग बदलल्यास वृक्षतोड, रस्त्याखालील सेवा वाहिन्यांचे स्थलांतर आणि विस्थापनाचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, अशी भीती आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
नव्या मार्गामुळे मोठ्या संख्येने नागरिक बाधित होण्याची शक्यता असून, आधीच वाहतूक कोंडीने त्रस्त असलेल्या परिसरातील समस्या आणखी गंभीर होतील, असा दावा करण्यात आला. त्यामुळे मेट्रोचा मार्ग बदलण्याऐवजी मंजूर आराखड्यानुसारच प्रकल्प पुढे न्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. म्हाडा वसाहत, दोस्ती, वेदान्त कॉम्प्लेक्स, कोरस टॉवर, रुणवाल प्लाझा, अनिझरा, तमन्ना, अमित, भैरी भवानी तसेच डवलेनगर परिसरातील विविध सोसायट्यांमधील नागरिक आंदोलनात सहभागी झाले होते. ‘रिंग मेट्रो हवीच, पण मूळ मार्गावरच’, असा निर्धार व्यक्त करीत नागरिकांनी मार्ग बदलाला विरोध दर्शविला.
अंतर्गत राजकारणाचा मुद्दा
या प्रकरणाची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापुढे मांडण्यात आली असून, त्यांनी विषयाची गांभीर्याने नोंद घेतल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि प्रशासन मार्ग बदलाबाबत काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे. रिंग मेट्रोचा मार्ग निश्चित करण्यावरून एकीकडे परिवहनमंत्र्यांची पर्यायी मार्गाची भूमिका, तर दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षातील नगरसेवकांचा मूळ मार्गासाठी आग्रह, अशी दोन ध्रुवीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी, ठाण्यातील रिंग मेट्रोचा प्रश्न आता विकासाच्या पलीकडे जाऊन सत्ताधारी पक्षातील अंतर्गत राजकारणाचा मुद्दा बनला आहे.
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