- ठाणे महापालिका सचिवपदाची नियुक्ती लांबणीवर

निवृत्त अधिकाऱ्याची ‘वापसी’ टळली
ठाणे महापालिका सचिव पदाची नियुक्ती लांबणीवर
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : महापालिकेतून वरिष्ठ अधिकारी म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर पुन्हा महापालिका सचिव पदावर विराजमान होण्यासाठी सुरू असलेल्या हालचालींना तूर्त ब्रेक लागला आहे. भाजपचे नगरसेवक नारायण पवार यांनी सचिव पदासाठी काढलेल्या जाहिरातीवर आक्षेप घेतल्यानंतर महासभेत या पदावरील नियुक्तीचा निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला.
महापालिका सचिव (कराराधिष्ठित) पदासाठी ४ सप्टेंबरला ‘वॉक इन’ मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या. ही जाहिरात एका विशिष्ट अधिकाऱ्याला डोळ्यासमोर ठेवून काढण्यात आल्याचा आरोप पवार यांनी केला. महापालिका अधिनियमानुसार सचिव पदावर कराराने नियुक्ती करता येत नसल्याचे प्रशासनाने मान्य केले. मात्र, विशिष्ट कामांसाठी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती करता येत असल्याचे उपायुक्त गजानन गोदेपुरे यांनी स्पष्ट केले.
त्यावर सचिव पदासाठीच जाहिरात का काढण्यात आली, असा सवाल पवार यांनी केला. प्रशासनाला याबाबत समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. अखेर सभागृह नेते हणमंत जगदाळे यांनी तूर्तास या पदावर कोणतीही नियुक्ती करू नये, अशी भूमिका मांडली. महापौरांच्या दालनात बैठक घेऊन त्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
समाजमाध्यमावरील पोस्ट अभियंत्याला भोवली
महापालिका अभियंता किशोर गोळे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात समाजमाध्यमावर पोस्ट केल्याचा मुद्दा नगरसेवक विकास रेपाळे यांनी महासभेत पुन्हा उपस्थित केला. दोन महिन्यांपूर्वी हा प्रकार निदर्शनास आणूनही कारवाई झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रवादीचे गटनेते नजीब मुल्ला यांनीही संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी केली. प्रशासनाने राज्य शासनाच्या अध्यादेशानुसार कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले; मात्र सदस्यांनी निलंबनाची मागणी कायम ठेवली. सभागृहातील सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांनी संबंधित अभियंत्याविरोधात तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
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