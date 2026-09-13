शिक्षकांना गुरु सन्मान आरोग्य कार्ड

शिक्षकांना गुरू सन्मान आरोग्य कार्ड
रामदास शेवाळे यांच्या पुढाकारातून कळंबोलीत वाटप; वैद्यकीय मार्गदर्शनाची सुविधा
पनवेल, ता. १३ (बातमीदार) : शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून कळंबोली येथील सुधागड शाळेच्या जुन्या इमारतीत ‘गुरू सन्मान आरोग्य कार्ड वाटप सोहळा’ उत्साहात पार पडला. शिवसेना पनवेल-रायगड जिल्हाप्रमुख तथा पनवेल महापालिकेचे नगरसेवक रामदास वामन शेवाळे यांच्या पुढाकारातून हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला.
या वेळी शिक्षकांना आरोग्य कार्डचे वाटप करण्यात आले. तसेच तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या माध्यमातून शिक्षकांसाठी मोफत आरोग्य मार्गदर्शन व निदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. शिक्षकांमध्ये आरोग्याविषयी जागरूकता निर्माण करणे आणि त्यांना आवश्यक वैद्यकीय मार्गदर्शन मिळवून देणे, हा उपक्रमाचा उद्देश होता.
शिक्षक समाजाच्या जडणघडणीत महत्त्वाची भूमिका बजावत असून, विद्यार्थ्यांना ज्ञान, संस्कार आणि जीवनमूल्यांची शिकवण देतात. त्यामुळे गुरुजनांचा सन्मान करण्याबरोबरच त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणेही आवश्यक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. उपक्रमाला शिक्षक व नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
कार्यक्रमास सुधागड कॉलेजचे प्राचार्य राजेंद्र पालवे, डॉक्टर पल्लवी कदम, युवा उद्योजक ओंकार शेवाळे यांच्यासह शिक्षकवृंद उपस्थित होता. उपक्रमासाठी सहकार्य करणारे डॉक्टर, शिक्षक, नागरिक आणि कार्यकर्त्यांचे रामदास शेवाळे यांनी आभार मानले.
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