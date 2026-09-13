श्रीगणरायाच्या स्वागतासाठी सज्ज
गणेशोत्सव मंडळांची तयारी अंतिम टप्प्यात
मुंबई, ता. १३ : लाडक्या गणरायाच्या आगमनाची मुंबईकरांना आतुरता लागली असून, अवघ्या काही तासांवर आलेल्या गणेशोत्सवाच्या स्वागतासाठी संपूर्ण मुंबई सज्ज झाली आहे. सोमवारपासून (ता. १४) सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मंडपांची उभारणी, आकर्षक सजावट, विद्युत रोषणाई, देखावे आणि सुरक्षा व्यवस्थेची कामे अंतिम टप्प्यात आली आहेत. घरगुती गणपतीच्या स्वागतासाठीही मुंबईकरांची लगबग सुरू असून, बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी मोठी गर्दी होत आहे.
सार्वजनिक मंडळांच्या मंडपांमध्येही अंतिम तयारी सुरू आहे. काही मंडळांनी यंदा सामाजिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक विषयांवरील देखावे साकारले आहेत. आकर्षक विद्युत रोषणाई आणि सजावटीमुळे अनेक मंडप परिसर उजळून निघाले आहेत. मंडप परिसरात भाविकांची गर्दी होणार असल्याने स्वयंसेवकांची नियुक्ती, प्रवेश व बाहेर पडण्याचे मार्ग, आपत्कालीन व्यवस्था आणि सीसीटीव्ही यंत्रणेची तयारीही करण्यात आली आहे.
घराघरांतही बाप्पाच्या स्वागताची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. घराची स्वच्छता, सजावट, आरास, नैवेद्य आणि पूजेच्या साहित्याची खरेदी यासाठी कुटुंबांची लगबग सुरू आहे. त्यामुळे मुंबईच्या रस्त्यांपासून बाजारपेठांपर्यंत आणि गल्लीबोळांपासून सार्वजनिक मंडपांपर्यंत सर्वत्र गणेशोत्सवाचा उत्साह जाणवू लागला आहे.
‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषाने मुंबई दुमदुमण्यास आता काही तासच शिल्लक असून, भक्ती, उत्साह आणि जल्लोषासाठी मुंबईकर सज्ज झाले आहेत.
कृत्रिम तलाव, नैसर्गिक विसर्जन स्थळे
गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी महापालिकेने विविध ठिकाणी कृत्रिम तलाव, नैसर्गिक विसर्जन स्थळे आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तयारी केली आहे. भाविकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी विसर्जन स्थळी प्रकाशयोजना, सुरक्षा व्यवस्था, वैद्यकीय सुविधा आणि स्वयंसेवकांची मदत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. निर्माल्य संकलनासाठीही स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे.
वाहतुकीचे नियोजन
गणेशोत्सवाच्या काळात गर्दी आणि वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी पोलिस आणि वाहतूक पोलिसांकडूनही नियोजन करण्यात आले आहे. प्रमुख मंडळांच्या परिसरात भाविकांची वाढणारी गर्दी लक्षात घेऊन वाहतुकीतील बदल, पार्किंग व्यवस्था आणि मिरवणुकीच्या मार्गांचे नियोजन करण्यात येत आहे.
पर्यावरणपूरक उत्सवावर भर
यंदाच्या गणेशोत्सवात पर्यावरणपूरक उत्सवावरही भर देण्यात येत आहे. शाडू मातीच्या मूर्ती, नैसर्गिक रंग, कागद व इतर पर्यावरणपूरक साहित्यापासून तयार केलेल्या सजावटीच्या वस्तूंना नागरिकांकडून पसंती मिळत आहे. गणेशमूर्तींचे विसर्जन आणि निर्माल्य व्यवस्थापन करताना पर्यावरणाचे नुकसान होऊ नये, यासाठी महापालिका आणि विविध सामाजिक संस्थांकडून जनजागृती केली जात आहे.
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