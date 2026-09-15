डम्पिंग ग्राउंड, भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत निवेदन
धामणसई विभागातील ग्रामस्थांची नगराध्यक्षांकडे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी
रोहा, ता. १५ (बातमीदार) : रोहा नगरपालिका डम्पिंग ग्राउंडवर मोठ्या प्रमाणात कचरा साचल्याने परिसरातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना दुर्गंधी, अस्वच्छता तसेच भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या उपद्रवाला सामोरे जावे लागत आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी धामणसई विभागातील ग्रामस्थांनी नगराध्यक्षा वनश्री शेडगे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
डम्पिंग ग्राउंडलगतच नागरिकांच्या रहदारीचा मार्ग असल्याने ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. कचऱ्यामध्ये अन्नपदार्थ असल्याने या परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा वावर वाढला आहे. नागरिक, शेतकरी तसेच या मार्गावरून जाणाऱ्यांवर कुत्र्यांकडून हल्ल्याचा धोका निर्माण झाला आहे. गाईची वासरे, कोंबड्या आणि बकऱ्यांवरही कुत्रे हल्ले करत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.
डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावावी, परिसराची नियमित स्वच्छता करावी तसेच भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी सुभाष भोकटे, विलास साळवी, नितेश जाधव, गजानन घाटवळ, धर्मा शेलार, निखिल सानप, महेश शेळके, सुशिल खांडेकर, नथुराम मालुसरे, सुनील मोहिते आदी उपस्थित होते.
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