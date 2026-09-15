जिल्ह्यातील आणखी १,३७४ शेतकरी कर्जमुक्त
अहिल्यादेवी होळकर योजनेंतर्गत दुसरी यादी प्रसिद्ध
अलिबाग, ता. १५ (वार्ताहर) : ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’अंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांची दुसरी यादी शुक्रवारी (ता. ११) प्रसिद्ध करण्यात आली. या यादीत एक हजार ३७४ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०११ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत वितरित झालेली व ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेली तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पीक कर्जे, पुनर्गठित अथवा फेरपुनर्गठित कर्जांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जाणार आहे. जिल्ह्यातील बँकांनी योजनेच्या पोर्टलवर १२ हजार ६८२ थकीत कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली आहे.
आतापर्यंत सात हजार ३६७ पात्र लाभार्थ्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध झाली असून, त्यापैकी आधार प्रमाणीकरण झालेल्या तीन हजार ३९२ शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात २०.४६ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. दुसरी यादी संबंधित बँक शाखा, विकास संस्था व ग्रामपंचायतीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी यादीत नाव तपासून आपले सेवा केंद्रात आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे, असे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे.
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