गणेशोत्सवातून माणुसकीचा उत्सव
दुबई-मुंबईत व्यापार करणाऱ्या दोन तरुणांकडून सलग पाच वर्षे गरजूंना मदतीचा हात
घाटकोपर, ता. १५ (बातमीदार) : गणेशोत्सव म्हणजे केवळ आनंद, उत्साह आणि जल्लोष नव्हे, तर समाजाप्रती असलेली बांधिलकी जपण्याची संधीही आहे, हे असल्फा येथील दोन तरुणांनी आपल्या सामाजिक उपक्रमातून दाखवून दिले आहे. दुबई आणि मुंबईत व्यापार करणारे तसेच विघ्नहर्ता मित्र मंडळाचे कार्यकर्ते अनिल सुवर्णा आणि अरबाज कुरेशी गेल्या पाच वर्षांपासून गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून गरजू नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात देत आहेत.
गणेशोत्सवाच्या काळात गरजू कुटुंबांना मोफत धान्याच्या किटचे वाटप केले जाते. तसेच आर्थिक अडचणीतील विद्यार्थ्यांना स्कूल बॅग, वह्या आणि अन्य शैक्षणिक साहित्य दिले जाते. उत्सवाचा आनंद केवळ स्वतःपुरता मर्यादित न ठेवता तो गरजूंच्या चेहऱ्यावर फुलविण्याचा प्रयत्न या दोन्ही तरुणांकडून केला जात आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या या उपक्रमामुळे अनेक गरजू कुटुंबांना दैनंदिन गरजेच्या वस्तू उपलब्ध होत आहेत. विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक साहित्याची मदत मिळत आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवाला सामाजिक सेवेची जोड देत या तरुणांनी परिसरात माणुसकीचा वेगळा आदर्श निर्माण केला आहे.
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