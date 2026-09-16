हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सक्त सूचना

भिवंडी, ता. १६ (बातमीदार) : मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरी भागातील हवा प्रदूषणाच्या समस्येची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत विविध निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार सरकारच्या पर्यावरण विभागाने हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. या सूचनांची महापालिका क्षेत्रात काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश आयुक्त अनमोल सागर यांनी आढावा बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
शहरातील निर्माणाधीन बांधकामे, पाडकामाची ठिकाणे, राडारोडा तसेच औद्योगिक आस्थापनांमुळे होणारे हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्याचबरोबर रस्ते सफाई, घनकचरा व्यवस्थापन, जनजागृती अभियान, पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर, वृक्षलागवड आणि हरित पट्टे निर्मिती याबाबत आराखडा तयार करून कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी जाहीर केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणीसाठी दोन सदस्यीय न्यायालयीन उच्चाधिकार समिती गठीत केली आहे. या निर्देशांचे अनुपालन करण्यात कसूर करणारे अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक जबाबदार धरून शिस्तभंग कारवाई करण्यात येईल, असा सक्त इशारा या बैठकीत देण्यात आला. याप्रसंगी महापालिकेचे वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारी; तसेच सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.