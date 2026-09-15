कलेचा अधिपती जास्वंदीच्या पानावर!

वसई, ता. १५ (बातमीदार) : वसई-विरार शहरात गणेशोत्सवाचा उत्साह शिगेला पोहोचला असताना ग्रामीण भागातही पारंपरिक वातावरणात गणरायाच्या आगमनाचा सोहळा रंगला आहे. याच भक्तिमय वातावरणाला कलात्मकतेची जोड देत विरार भाताणे येथील चित्रकार कौशिक जाधव यांनी अनोखा कलाप्रयोग साकारला आहे. जास्वंदीच्या आठ पानांवर त्यांनी कलेचा अधिपती गणरायाचे देखणे रूप रेखाटले आहे.
गणरायाला जास्वंदीचे फूल प्रिय मानले जाते. त्यामुळे उत्सवाच्या काळात या फुलांना विशेष मागणी असते. याच जास्वंदीच्या पानांना कलाकृतीचे माध्यम बनवत जाधव यांनी आपल्या कल्पकतेचा आणि चित्रकलेतील कौशल्याचा सुरेख आविष्कार घडवला. प्रत्येक पानावर एका गणेशरूपाची वैशिष्ट्यपूर्ण मांडणी करण्यात आली असून, त्यासाठी वॉटर कलरचा वापर करण्यात आला आहे.
आकाराने अतिशय लहान आणि नाजूक असलेल्या पानांवर गणपतीचे भाव, मुद्रा, सोंड, मुकुट तसेच विविध बारकावे अचूकपणे टिपणे हे मोठे आव्हान होते. मात्र, आपल्या कुशल हातोटीने जाधव यांनी हे आव्हान सहज पेलत अवघ्या एका तासात संपूर्ण कलाकृती पूर्ण केली.
गणेशभक्ती आणि चित्रकलेचा सुंदर संगम या कलाकृतीतून साकारला आहे. सणासुदीला चित्र रेखाटण्याचा प्रयत्न करीत असतो.
- कौशिक जाधव, चित्रकार, विरार
कलाकृतीने वेधले गणेशभक्तांचे लक्ष
निसर्गातील साध्या पानाला कलात्मक रूप देत त्यावर अष्टविनायकांचे दर्शन घडवण्याचा हा प्रयोग सध्या कौतुकाचा विषय ठरत आहे. भक्ती, निसर्ग आणि सर्जनशीलता यांचा सुंदर संगम असलेल्या या कलाकृतीमुळे गणेशभक्तांसह कलाप्रेमींचेही लक्ष वेधले जात आहे.
वसई : चित्रकार काैशिक जाधव यांनी जास्वंदीच्या पानावर गणराया साकारला आहे.
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