गर्भवती महिलेवरील हल्ल्याचे प्रकरण :

तिघांवरील गुन्हा उच्च न्यायालयाकडून रद्द
गर्भवती महिलेवरील हल्ल्याप्रकरणी परस्पर सामंजस्याने तडजोड
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : उद्वहनामध्ये (लिफ्ट) गर्भवती महिलेला लाथ मारल्यामुळे तिचा गर्भपात झाल्याच्या आरोपप्रकरणी दाखल तीन गुन्हे उच्च न्यायालयाने नुकतेच रद्द केले. यामध्ये एक गुन्हा हा मुंबईतील एका विकसकाचा मुलगा आणि होणाऱ्या जावयाविरोधात केला होता. न्यायालयाने त्यांची कारागृहातून त्वरित सुटका करण्याचे आदेश या वेळी दिले.
ही घटना रागाच्या भरात घडली होती आणि संबंधित पक्षकारांना हे प्रकरण विसरून जायचे आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा कायमचा निपटारा होण्यासाठी तक्रारदार आणि आरोपींमध्ये परस्पर सामंजस्याने तडजोड झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर दाखल तिन्ही गुन्हे रद्द करण्यात येत असल्याचे न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने आदेशात अधोरेखित केले. ही घटना १५ नोव्हेंबर २०२५ मध्ये मध्यरात्री घडली होती. संबंधित महिलेच्या कामाच्या ठिकाणी असलेल्या लिफ्ट आरोपी तनय जितेंद्र शहा, त्याची बहीण यशस्वी आणि तिचा होणारा पती रिदम अरविंद गोयल यांनी हल्ला केला होता.
तथापि, संबंधित महिलेसह परस्पर सामंजस्याने खटला मागे घेण्याबाबत तडजोड झाल्यानंतर, गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला, परंतु हा गुन्हा केवळ एका व्यक्तीविरुद्ध नसून संपूर्ण समाजाविरुद्ध आहे. या दोघांमुळे एका न जन्मलेल्या बाळाचा मृत्यू झाला होता, असा युक्तिवाद करून सरकारी वकिलांनी गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीला विरोध केला, मात्र संबंधित महिलेची इच्छा विचारात घेतल्यानंतर तिच्यावरील हल्ला हा पूर्वियोजित नव्हता आणि कायदेशीर प्रक्रियेमुळे तिला झालेल्या गैरसोयीकडेही एकलपीठाने लक्ष वेधले व कोणत्याही विशेषतः महिला तक्रारदार असलेल्या खटल्यात, फौजदारी खटल्याचे दीर्घकालीन परिणाम अत्यंत क्लेशदायक ठरू शकतात, असे निरीक्षण नोंदवले. तसेच, महिलेची मनापासूनची इच्छा लक्षात घेऊनच आपण याचिकाकर्त्यांविरुद्धचा गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश देत असल्याचेही स्पष्ट केले. त्याच वेळी, न्यायालयाने गोयल आणि शहा या दोघांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
प्रकरण काय?
गोयलने महिलेच्या दिशेने लेझर लाइट रोखल्यामुळे सुरुवातीला त्यांच्यात शाब्दिक वाद झाला, परंतु संबंधित महिलेने लेझर गन हिसकावण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर गोयलने त्याच गनने तिला मारले. त्यातच गोयल आणि शहा यांनी महिलेच्या पोटावर प्रहार केले आणि तिला जमिनीवर पाडले. लिफ्ट चालकाने मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यालाही शहा आणि गोयलने मारहाण केली. महिलेला तिच्या सहकाऱ्यांनी रुग्णालयात नेले. तिथे तपासणीनंतर तिचा गर्भपात झाल्याचे निदान झाले. त्यानंतर १९ नोव्हेंबरला आंबोली पोलिसांनी गोयल आणि शहाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.
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