डोक्यावर गणपती घेऊन नाचत विसर्जन
खरोशीच्या नामदेव पाटील यांची २५ वर्षांची परंपरा कायम
पेण, ता. १६ (वार्ताहर) : रायगड जिल्ह्यासह पेण तालुक्यात गणेशोत्सवाची धामधूम सुरू असताना खरोशी गावातील नामदेव कृष्णा पाटील यांनी डोक्यावर गणपतीची मूर्ती घेऊन, हात न लावता नाचवत विसर्जन करण्याची गेल्या २५ ते ३० वर्षांची परंपरा आजही जपली आहे. गणेशभक्ती आणि श्रद्धेचे अनोखे दर्शन घडविणारा हा विसर्जन सोहळा पंचक्रोशीतील भाविकांचे लक्ष वेधून घेतो.
दीड दिवसापासून पाच दिवसांच्या गणपती विसर्जनादरम्यान नामदेव पाटील डोक्यावर गणरायाची मूर्ती घेऊन वाजतगाजत निघतात. वाद्यांच्या तालावर तल्लीन होत शरीराचा तोल सांभाळत ते संपूर्ण गावात नाचत फिरतात. विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान गावातील प्रत्येक मंदिरासमोर थांबून भाविकांना गणरायाचे दर्शन घडविले जाते. वयाच्या पंधराव्या वर्षापासून गणेशभक्तीत रमलेल्या नामदेव पाटील यांनी ही परंपरा आजवर अखंडपणे जपली आहे.
खरोशीतील ही परंपरा केवळ विसर्जनापुरती मर्यादित नसून, गणरायाप्रती असलेल्या श्रद्धेचे प्रतीक मानली जाते. ही परंपरा पाहण्यासाठी रायगड जिल्ह्यासह पंचक्रोशीतील भाविक खरोशी गावात येतात. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगातही अनेक वर्षांची भक्ती आणि परंपरा जपणारे नामदेव पाटील यांचे हे अनोखे भक्तिभावाचे दर्शन पुढील पिढीसाठीही प्रेरणादायी ठरत आहे.
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