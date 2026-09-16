शेतकरी तक्रारींवर तडजोड नाही

जुईनगर, ता. १६ (बातमीदार) : राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रशासनाची सूत्रे नव्याने स्वीकारल्यानंतर सचिव राजाराम धोंडकर यांनी प्रशासकीय इमारतीत पाचही बाजारपेठांतील विभागप्रमुखांची बैठक घेत बाजारातील प्रमुख समस्या, शेतकरी व मालधनींच्या तक्रारी तसेच बाजारातील पायाभूत सुविधांचा आढावा घेतला.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत फळ, भाजीपाला, कांदा-बटाटा, धान्य आणि मसाला या पाच बाजारपेठांमध्ये दररोज मोठ्या प्रमाणावर शेतमालाची आवक होत असते. त्यामुळे या बाजारपेठांमधील कामकाज सुरळीत राहणे आणि शेतकरी तसेच मालधनींना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे प्रशासनासमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे. याच पार्श्वभूमीवर सचिव धोंडकर यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर विभागनिहाय माहिती घेण्यास सुरुवात केली आहे.
या आढावा बैठकीला पाचही बाजारपेठांतील उपसचिव, अभियांत्रिकी विभागाचे अधिकारी तसेच स्वच्छता विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. नव्या सचिवांनी पदभार स्वीकारताच घेतलेल्या या बैठकीमुळे बाजार समितीतील विविध प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आता दोन दिवसांत समोर येणाऱ्या अहवालानंतर प्रशासन कोणत्या प्रश्नांना प्रथम प्राधान्य देते आणि त्यावर कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात, याकडे बाजार घटकांचे लक्ष लागले आहे.
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