पाच हजार कोटींचा मालक
एका दिवसासाठी झाला भिकारी
पराग शाह यांनी घेतला अनुभव
घाटकोपर, ता. १५ (बातमीदार) : सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची संपत्ती, आलिशान जीवनशैली, सुरक्षा रक्षकांचा ताफा, महागड्या गाड्या आणि आमदारपद... असे वैभवशाली जीवन जगणारे घाटकोपर पूर्वचे आमदार पराग शाह यांनी एका दिवसासाठी चक्क भिकाऱ्याचे जीवन जगण्याचा अनुभव घेतला. भिकाऱ्याचा वेश धारण करत ते घाटकोपरच्या रस्त्यांवर फिरले. विशेष म्हणजे या काळात त्यांना एकाही व्यक्तीने ओळखले नाही.
जैन धर्माच्या चातुर्मासादरम्यान नम्रमुनीजी महाराज यांनी आमदार शाह यांना गरजू आणि वंचित घटकांचे जीवन प्रत्यक्ष जाणून घेण्यासाठी काही काळ सामान्य भिकाऱ्याप्रमाणे जीवन जगण्याची सूचना केली. त्यानुसार शाह यांनी भिकाऱ्याचा वेश धारण केल्यानंतर ते घाटकोपरमधील विविध भागांत फिरले. त्यांनी नागरिकांकडे भीक मागितली. मिळालेल्या पैशांतून अन्न घेतले आणि दिवसभर भिकाऱ्याप्रमाणे जीवन जगण्याचा अनुभव घेतला. याचबरोबर त्यांनी रस्ते व फुटपाथवर झाडू मारून स्वच्छताही केली.
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माणसाची ओळख ही त्याच्या पदाने, पैशाने असते. हे मला शिकायला मिळाले. वेश बदलल्यावर माझ्या कार्यालयातील सुरक्षा रक्षकांनीही मला बाहेर काढले. दोन वेळ अन्नदेखील मिळत नाही, त्यांच्यासाठी माझे कार्य पुढे अविरत राहील.
- पराग शाह, आमदार
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