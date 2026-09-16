ज्येष्ठ नागरिकांना लुटणाऱ्या
टोळीला गोव्यातून अटक
चारशे कोटींची रोकड परदेशात
मुंबई, ता. १६ : टेकसॅव्ही नसलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना फसवून त्यांचे पैसे हडपणाऱ्या टोळीला मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या पथकाने गोव्यात अटक केली. लोकांकडून लुटलेले सुमारे चारशे कोटी रुपये या ठगांनी यापूर्वीच परदेशात पोहोचवले आहेत. पोलिसांनी या कारवाईत सात जणांना अटक केली. त्यापूर्वीच या चोरट्यांनी विशेष ॲप आणि हवाला नेटवर्कच्या साह्याने हे पैसे परदेशी पोहोचवले होते. हे सात जण एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय चोरट्यांच्या टोळीचे सदस्य असल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे.
या टोळीने बोगस सिम कार्ड आणि बोगस बँक खाते यांच्या साह्याने हे पैसे हडपले होते. याबाबत पोलिसांना टीप मिळाल्यानंतर त्यांनी शोध घेऊन ही कारवाई केली. आधी पोलिसांनी याबाबत तीन जणांना ताब्यात घेतले होते. त्यांच्याकडून वेगवेगळ्या बँकांची ८८ पासबुक, ८३ चेकबुक, १०० डेबिट कार्ड, २४ मोबाईल आणि १६७ सिम कार्ड जप्त केली.
वित्तसंस्थांचाही सहभाग?
या तिघांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिस गोव्यात पोहोचले. तेथे या सात जणांच्या टोळीने दरमहा दीड लाख रुपये भाडे असलेला एक व्हिला घेऊन तेथे आपली सायबर रूम तयार केली होती. येथे पोलिसांनी त्यांच्याकडून ५९ आधुनिक स्मार्टफोन, १९ सिम कार्ड, नऊ हायस्पीड लॅपटॉप, ५१ एटीएम कार्ड आणि १२ पासबुक जप्त केली. या फसवणूक प्रकरणात काही वित्तसंस्थादेखील सहभागी असल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे. त्या दृष्टीनेही तपास सुरू आहे, असे पोलिस उपायुक्त राजतिलक रौशन यांनी सांगितले.
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