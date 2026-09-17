पाचवी-सहावी मार्गिकेला वेग
सायन आरओबीचा नवा ५४.५ मीटरचा स्पॅन तयार; जोडरस्त्यांचे काम बाकी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : मुंबईच्या लोकल वाहतुकीची क्षमता वाढविणाऱ्या सीएसएमटी-कुर्ला पाचवी-सहावी मार्गिकेच्या कामातील महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आहे. सायन रोड ओव्हरब्रिजच्या (आरओबी) रेल्वे हद्दीतील सर्व कामे मध्य रेल्वेने पूर्ण केली आहेत.
नव्या एकेरी स्पॅनमुळे प्रस्तावित दोन अतिरिक्त रेल्वे मार्गिकांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध झाली आहे. आता बीएमसीकडून जोडरस्त्यांची कामे सुरू असून, ३० सप्टेंबरपर्यंत संपूर्ण आरओबी पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
नव्या आरओबीच्या एकेरी स्पॅनमुळे अतिरिक्त रेल्वे मार्गिकांसाठी जागा निर्माण झाली आहे. या दोन मार्गिका पूर्ण झाल्यानंतर या गर्दीच्या पट्ट्यात रेल्वे वाहतुकीचे अधिक प्रभावी नियोजन करणे शक्य होणार आहे.
५४.५ मीटरचा नवा स्पॅन
सायन आरओबी १ ऑगस्ट २०२४ पासून वाहतुकीसाठी बंद आहे. जुन्या दोन-स्पॅन पुलाऐवजी रेल्वे मार्गावर ५४.५ मीटर लांबीचा आणि २९ मीटर रुंदीचा एकेरी स्पॅन उभारण्यात आला आहे. पुलाच्या संरचनेत दोन मोठे स्टील गर्डर असून, प्रत्येक गर्डरचे वजन सुमारे ५०० टन आहे. जून आणि ऑगस्टमध्ये नियोजित वाहतूक व पॉवर ब्लॉकदरम्यान गर्डर बसविण्याचे काम टप्प्याटप्प्याने करण्यात आले. त्यानंतर डेक स्लॅबसह रेल्वे हद्दीतील उर्वरित कामे पूर्ण झाली.
पाचवी-सहावी मार्गिका
सीएसएमटी-कुर्ला पाचवी-सहावी मार्गिका हा मुंबईच्या रेल्वे क्षमतेत वाढ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा कुर्ला-परेल १०.१ किमीचा पहिला टप्पा प्रगतिपथावर असून, परेल-सीएसएमटी ७.४ किमीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या माहितीनुसार पहिल्या टप्प्यातील १२ पैकी एक लहान पूल आणि चारपैकी दोन स्थानक इमारतींची कामे पूर्ण झाली आहेत. सायन आरओबीचे पुनर्बांधकामही याच टप्प्यातील महत्त्वाचे काम आहे.
जोडरस्त्यांचे काम बाकी
रेल्वे हद्दीतील काम पूर्ण झाले असले तरी पुलाच्या जोडरस्त्यांची कामे बीएमसीकडून सुरू आहेत. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित यंत्रणांच्या आवश्यक परवानग्या आणि वाहतूक व्यवस्था पूर्ण करून आरओबी वाहतुकीसाठी खुला केला जाणार आहे. सायन आरओबी खुला करण्याचा संबंध धारावी आरओबी बंद करून त्याच्या पुनर्बांधणीच्या नियोजनाशीही आहे. आरओबी बंद असल्याने सायन परिसरातील पूर्व-पश्चिम वाहतुकीवर गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ परिणाम झाला आहे. त्यामुळे पूल पूर्ण झाल्यानंतर या मार्गावरील वाहतूक पुन्हा सुरळीत होण्याची अपेक्षा आहे.
प्रकल्प एका नजरेत
- पाचवी-सहावी मार्गिका : सीएसएमटी-कुर्ला
- एकूण लांबी : १७.५ किमी
- सायन आरओबीचा नवा स्पॅन : ५४.५ मीटर
- पुलाची रुंदी : २९ मीटर
- गर्डर : प्रत्येकी सुमारे ५०० टन
- आरओबी बंद : १ ऑगस्ट २०२४
- रेल्वे हद्दीतील काम : पूर्ण
- जोडरस्त्यांचे काम : सुरू
- संपूर्ण पूल पूर्ण होण्याची अपेक्षा : ३० सप्टेंबर २०२६
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