नवी मुंबईच्या राजाच्या दर्शनास भक्तांची मांदियाळी
जयपूर येथील प्रति सिटी पॅलेस आकर्षणाचा केंद्रबिंदू
तुर्भे, ता. १७ (बातमीदार) ः नवी मुंबईतील पहिला मानाचा सार्वजनिक गणेशोत्सव म्हणून ख्याती असलेल्या शिवछाया मित्र मंडळचा नवी मुंबईचा राजाच्या दर्शनासाठी गणेशभक्तांची गर्दी होत आहे. ५६व्या वर्षात पदार्पण केलेल्या या महोत्सवात यंदा जयपूर येथील प्रसिद्ध सिटी पॅलेसची प्रतिकृती साकारली असून, हा देखावा नागरिकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
नवी मुंबईच्या राजाच्या सभा मंडपात दरवर्षी विविध आकर्षक व समाज प्रबोधनात्मक देखावे चितारले जातात. हे देखावे पाहण्यासाठी तसेच नवी मुंबईच्या राजाच्या दर्शनासाठी मुंबई, ठाणे, कल्याण, भिवंडी, वसई, पनवेल, उरण या परिसरातून मोठ्या प्रमाणात भाविक येत असतात. या वर्षीही आगळ्या-वेगळ्या ढंगात ५६ व्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले असताना सिटी पॅलेस जयपूर हा देखावा साकारला आहे. यावर्षी दैनंदिन पूजापाठ, भजन तसेच भजन क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी बजाविलेल्या भजन कलावंतांचा सन्मान, गरीब व गरजू महिलांना साडी-चोळी वाटप, शिलाई मशीन वाटप, रक्तदान शिबिर, नेत्रचिकित्सा शिबिर तसेच शालेय विद्यार्थ्यांना वह्यावाटपाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
बच्चे कंपनीसाठी खास फन फेअरचे आयोजन
यावर्षी मंडळाने जयपूर येथील प्रसिद्ध सिटी महालाची प्रतिकृती साकारली असून, व्यसनाधीनतेमुळे तरुण पिढीचे होणारे नुकसान टळावे याबाबत जनजागृती करण्याचा प्रयत्न मंडळाने केला आहे. तसेच, बच्चेकंपनीसाठी खास फन फेअरचेही आयोजन करण्यात आलेले आहे. याचा जास्तीत जास्त भाविकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन शिवछाया मित्र मंडळाचे अध्यक्ष अंकुश वैती यांनी या उपक्रमाविषयी माहिती देताना केले आहे.
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