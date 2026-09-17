रायगडमध्ये एफडीएची धडक कारवाई
११३ प्रकरणांत नऊ लाख ४७ हजारांचा दंड शासन जमा
पेण, ता. १७ (वार्ताहर) : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात भेसळयुक्त, मुदतबाह्य तसेच आरोग्यास घातक पदार्थांची विक्री होऊ नये, यासाठी अन्न व औषध प्रशासन, पेण यांच्याकडून रायगड जिल्ह्यात तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेत आतापर्यंत ११३ प्रकरणांत दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून, सुमारे नऊ लाख ४७ हजार रुपयांचा दंड शासन जमा करण्यात आला आहे.
गणेशोत्सवाच्या काळात मिठाई, मावा, बेकरी उत्पादने, हॉटेल, रेस्टॉरंट तसेच इतर खाद्य आस्थापनांची तपासणी केली जात आहे. आतापर्यंत ३१० अन्न नमुने घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी १०७ नमुने प्रमाणित, चार अप्रमाणित तर चार नमुने असुरक्षित आढळले आहेत. तसेच ६१८ आस्थापनांची तपासणी करून १२९ सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, आठ परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
८९ लाखांचा प्रतिबंधित अन्नसाठा जप्त
प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या विक्रीप्रकरणी ३९ प्रकरणांत कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईत ८९ लाख ५८ हजार १४५ रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणांमध्ये १९ जणांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. गणेशोत्सवाच्या काळात नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार अन्नपदार्थ मिळावेत, यासाठी तपासणी मोहीम सुरू असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन रायगड, पेणचे अधिकारी मिलिंद महानगाडे यांनी दिली.
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