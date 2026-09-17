वायू-जलप्रदूषण रोखण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती
आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा समावेश; उद्योगांच्या बँक हमीचाही होणार अभ्यास
पनवेल, ता. १७ (बातमीदार) : राज्यातील वायू व जलप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांकडून प्रदूषण नियंत्रणासाठी घेतली जाणारी बँक हमीची रक्कम वाढविण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यस्तरीय समिती गठित केली आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असून, पनवेल विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने जारी केला आहे.
औद्योगिक विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यात समतोल साधण्यासाठी समिती विविध औद्योगिक क्षेत्रांचा अभ्यास करणार आहे. उद्योगांकडून प्रदूषण नियंत्रणासाठी घेण्यात येणाऱ्या बँक हमीच्या रकमेत वाढ करण्याची आवश्यकता आहे का, याबाबत तज्ज्ञांच्या समन्वयाने आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच वायू व जलप्रदूषण रोखण्यासाठी तांत्रिक उपाययोजना आणि धोरणात्मक निर्णयांबाबत शिफारशी करण्यात येणार आहेत.
समितीत आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासह सुधीर मुनगंटीवार आणि अमल महाडिक यांचा समावेश आहे. उद्योग व खनिकर्म विभाग, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह कोळसा, औष्णिक वीज आणि स्टील उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी समितीचे सदस्य असतील.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी बँक हमीचा आढावा
उद्योगांकडून प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजनांसाठी घेतली जाणारी बँक हमी पुरेशी आहे का, याबाबत समिती अभ्यास करणार आहे. प्रदूषणामुळे पर्यावरणावर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन या रकमेत वाढ करण्याची गरज असल्यास त्याबाबत सरकारला शिफारस केली जाणार आहे. यासोबतच प्रदूषण नियंत्रणासाठी उद्योगांनी कोणत्या तांत्रिक उपाययोजना कराव्यात, याचाही समितीच्या अहवालात समावेश होणार आहे.
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