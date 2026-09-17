पोलादपुरात ५३० गौरींचे आगमन
आज पारंपरिक पद्धतीने गौरीपूजन
पोलादपूर, ता. १७ (बातमीदार) : गणरायापाठोपाठ पोलादपूर तालुक्यात गुरुवारी मुहूर्तावर सर्वांच्या लाडक्या गौराईचे पारंपरिक पद्धतीने वाजत-गाजत आगमन झाले. तालुक्यात तब्बल ५३० गौरींची स्थापना करण्यात आली असून, शुक्रवारी पारंपरिक पद्धतीने गौरीपूजन होणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या युगातही कोकणातील ग्रामीण भागात सण-उत्सवांच्या माध्यमातून संस्कृती आणि परंपरा जपली जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
‘आली सोन्याच्या पावलांनी, गौराई आली माणिक-मोत्यांच्या पावलांनी’, अशी पारंपरिक गीते गात महिलांनी गौराईचे स्वागत केले. सुवासिनींनी सुंदर वस्त्रालंकार परिधान करून झिम्मा-फुगडीचा फेर धरला. गौरीला सजविण्यात आले होते. या वेळी तेरड्याच्या डहाळ्यांचे विशेष आकर्षण होते. काही घरांमध्ये खड्यांची किंवा तेरड्याची गौर बसविण्यात आली आहे. काही ठिकाणी तर ज्येष्ठा-कनिष्ठा व महालक्ष्मीची पूजा केली जाते.
तंत्रज्ञानामुळे पूजाविधीच्या पद्धती बदलत असल्या तरी पोलादपूरसारख्या ग्रामीण भागात पारंपरिक पद्धतीने गौरीपूजन आणि ओवसा साजरा केला जात आहे. त्यामुळे सणांचे सांस्कृतिक महत्त्व आणि परंपरा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचण्यास मदत होत आहे.
माहेरवाशिणीचे स्थान
गौरीला गणपतीची आई मानले जाते. त्यामुळे शंकर, पार्वती आणि गणपती सहकुटुंब घरी आल्याची भावना या परंपरेमागे आहे. गौराईला घरातील माहेरवाशिणीचे स्थान देऊन साडी नेसवून नटविले जाते. गौरीची स्थापना व पूजेची तयारीही पारंपरिक पद्धतीने केली जाते.
ओवसा परंपरेची श्रद्धेने जपणूक
कोकणातील रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्यांतील काही भागांत ओवसा किंवा ववसा ही परंपरा आजही श्रद्धेने पाळली जाते. लग्नानंतर गौरी पूर्वाषाढा नक्षत्रात आल्यास नववधूचा पहिला ओवसा करण्याची पद्धत आहे. ओवशासाठी सुपात पाच प्रकारच्या भाज्या, पाच वेलींची पाने, पाच प्रकारची फळे, करंडा, फणी, खण-नारळाची ओटी आणि वानाच्या पानावर सुटे पैसे ठेवले जातात. सुवासिनी प्रथम गौरीला हळद-कुंकू लावून पूजा करतात. त्यानंतर भरलेले सूप गौरीसमोर तीन वेळा खाली ओढण्याची प्रथा असून, यालाच गौरीला ‘ओवसणे’ असे म्हटले जाते.
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