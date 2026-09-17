अतिरिक्त आयुक्तांचा ‘दर्जा’ बदलला!

ठाणे, ता. १७ : महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्तांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये अवघ्या काही दिवसांतच फेरबदल करण्यात आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. आयुक्त सौरभ राव यांनी कामकाजाची विभागणी करीत प्रशांत रोडे यांच्याकडे अतिरिक्त आयुक्त-१, तर डॉ. नितीन राठोड यांच्याकडे अतिरिक्त आयुक्त-२ची जबाबदारी सोपविली आहे. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच डॉ. राठोड यांनी अतिरिक्त आयुक्त-१चा कार्यभार स्वीकारला होता. त्यामुळे अचानक करण्यात आलेल्या या फेरबदलामागे नेमके कारण काय, याबाबत पालिका वर्तुळात तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.
ठाणे महापालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील महत्त्वाच्या अतिरिक्त आयुक्त पदावर राठोड यांची सरकारकडून नियुक्ती करण्यात आली होती. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मनीष जोशी ३१ ऑगस्टला सेवानिवृत्त झाल्यानंतर हे पद रिक्त झाले होते. राज्याच्या नगरविकास विभागाने ४ सप्टेंबरला आदेश काढून डॉ. राठोड यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली. डॉ. राठोड हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयातील विश्वासू अधिकारी म्हणून त्यांची एक ओळख आहे. त्यातूनच त्यांच्याकडे ठाणे महापालिकेतील महत्त्वाची वरिष्ठ प्रशासकीय जबाबदारी देण्यात आली असल्याचे बोलले जात आहे. डॉ. राठोड यांनी अतिरिक्त आयुक्त १ या पदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. मात्र, अवघ्या काही दिवसांतच पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी आदेश काढीत महापालिकेच्या विविध विभागांचे कामकाज अधिक प्रभावीपणे पार पाडणे, प्रशासकीय निर्णयांची अंमलबजावणी गतिमान करणे आणि सर्व कामे विहित वेळेत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.