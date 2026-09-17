नाले बुजवणाऱ्यांचा सॅटेलाइटद्वारे शोध घ्या..

पालघर, ता. १७ (बातमीदार) : अतिवृष्टीच्या काळात नैसर्गिक नाले बुजवल्यामुळे पावसाचे पाणी साचून समस्या निर्माण झाल्या आहेत. जिल्ह्यात ढगफुटीसदृश पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती देताना नाईक यांनी उद्भवलेल्या समस्यांची गंभीर दखल घेत पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी नाले बुजविणाऱ्या विकसकांसह संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. नैसर्गिक नाले बुजविणाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी सॅटेलाइट चित्रीकरणाचा वापर करावा व संबंधितांना नाले खुले करण्याची संधी द्यावी. त्यानंतरही काम न झाल्यास कोणाचीही तमा न बाळगता थेट कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांना दिले. सेवा संकल्प अभियानाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी या सूचना दिल्या.
वन विभागाच्या दिरंगाईमुळे प्रकल्प रखडू नयेत
वन विभागाच्या दिरंगाईमुळे मोठ्या रस्ते प्रकल्पांना अडथळे निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. या प्रकरणांवर जलद गतीने कार्यवाही करून रखडलेली प्रकरणे मार्गी लावावीत, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले. जिल्ह्यातील विविध समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासनाला आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या असून, विकासकामे आणि नागरिकांच्या प्रश्नांवर सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल, असे नाईक यांनी सांगितले. या वेळी खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे, उपवनसंरक्षक निरंजन दिवाकर, सैफुद्दीन शेख, उपजिल्हाधिकारी रणजीत देसाई यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. समस्या निर्माण होत आहेत.
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