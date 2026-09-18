फोटो-व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : खासगी फोटो-व्हिडीओ कुटुंबीय व परिचितांना पाठवून व्हायरल करण्याची, तसेच बलात्काराची तक्रार करण्याची धमकी देत एका ५७ वर्षीय व्यावसायिकाकडून एका महिलेने एक कोटी ८० लाख रुपये उकळल्याचा आरोप करण्यात आला. याप्रकरणी कासारवडवली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तक्रारदार हे हिरानंदानी इस्टेट येथे राहतात. २०१८-१९ मध्ये फेसबुकच्या माध्यमातून रुपाली पाटील नावाच्या महिलेशी त्यांची ओळख झाली. त्यानंतर दोघांमध्ये मैत्री निर्माण झाली आणि संमतीने शारीरिक संबंध असल्याचे तक्रारदाराने सांगितले आहे. रुपालीने वैयक्तिक आर्थिक अडचणी, आईचे उपचार व अन्य कारणे सांगून सुरुवातीला त्यांच्याकडून चार ते पाच लाख रुपये घेतल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. सप्टेंबर २०२४ पासून कुटुंबीयांना संबंधांची माहिती देऊन बदनामी करण्याची तसेच आत्महत्या करण्याची धमकी देत पैशांची मागणी सुरू झाल्याचा आरोप तक्रारीत आहे.
नोव्हेंबर २०२४ ते मे २०२६ दरम्यान टप्प्याटप्प्याने सुमारे १ कोटी ६५ लाख रुपये आणि त्यानंतर आणखी १५ लाख रुपये दिल्याचे तक्रारदाराने म्हटले आहे. ऑगस्टमध्ये महिलेने पुन्हा फोटो-व्हिडीओ पाठवून दोन कोटींची मागणी केली. तडजोडीनंतर एक कोटी ७५ लाख रुपये देण्याचा तगादा सुरू असल्याचा आरोप केला आहे.
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