श्रीवर्धनमध्ये डेंग्यूचा वाढता प्रादुर्भाव; नागरिकांत चिंतेचे वातावरण.

श्रीवर्धनमध्ये डेंगीचा वाढता प्रादुर्भाव
नागरिकांत चिंतेचे वातावरण
श्रीवर्धन, ता. १८ (वार्ताहर) ः पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर श्रीवर्धन शहर व परिसरात डेंगीच्या रुग्णसंख्येत वाढ होत असल्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. शहरातील विविध भागांत ताप, अंगदुखी आणि डोकेदुखी यांसारख्या लक्षणांनी ग्रस्त रुग्ण उपचारासाठी रुग्णालयांमध्ये गर्दी करत आहेत.
शहरातील अनेक भागांत पावसाचे पाणी साचणे, उघड्यावर ठेवलेल्या भांड्यांमध्ये पाणी जमा होणे आणि नाल्यांची नियमित स्वच्छता न होणे यामुळे डासांच्या उत्पत्तीला पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. डेंगीचा प्रसार करणारा ‘एडिस’ डास प्रामुख्याने साचलेल्या स्वच्छ पाण्यात वाढतो. त्यामुळे घराच्या परिसरात पाणी साचू न देणे, साठवलेली भांडी नियमित स्वच्छ करणे, टाक्या झाकून ठेवणे आणि परिसर स्वच्छ राखणे. यांसह आरोग्य विभागाने नागरिकांना ताप आल्यास परस्पर औषधे न घेता त्वरित वैद्यकीय सल्ला घेण्याचे आवाहन प्रशासनामार्फत केले आहे. आतापर्यंत परिसरात मलेरियाचा एक आणि डेंगीचे दोन रुग्ण आढळले आहेत.
सणासुदीच्या कालावधीत मुंबईहून श्रीवर्धनमध्ये नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात होणारी ये-जा लक्षात घेता, डेंगी प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी आरोग्य विभाग सज्ज आहे. स्थानिक प्रशासन व नगर परिषदेच्या समन्वयाने सर्व आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत.
- डाॅ. कौस्तुभ केळस्कर, प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय
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