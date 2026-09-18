अनधिकृत फलकांचा सुळसुळाट
दृश्य अडथळ्यांमुळे वाहतुकीची सुरक्षितता धोक्यात
जुईनगर, ता. १८ (बातमीदार) : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईतील चौक, रस्त्यांचे दुभाजक आणि सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृत बॅनर व फ्लेक्स लावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मोठमोठे फलक रस्त्यांच्या वळणांवर तसेच दुभाजकांवर उभारण्यात आल्याने वाहनचालकांना अडथळे येत आहेत. त्यामुळे शहराचे विद्रूपीकरण होण्याबरोबरच समोरून येणारी वाहने, पादचारी आणि दुचाकीस्वार वेळेत न दिसल्यास अपघाताचा धोका घडण्याची शक्यता आहे.
गणेशोत्सवापूर्वी महापालिकेने गणेश मंडळांना नियमानुसार परवानगी घेऊनच होर्डिंग आणि बॅनर लावण्याच्या सूचना केल्या होत्या. अनधिकृत फलकांवर कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. प्रत्यक्षात मात्र अनेक प्रमुख रस्त्यांवर फलक कायम असल्याचे चित्र आहे. गतवर्षीही उत्सवाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या फलकबाजीमुळे शहर विद्रूपीकरणासह महापालिकेच्या संभाव्य जाहिरात उत्पन्नाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. एकीकडे फेरीवाले आणि किरकोळ अतिक्रमणांवर तत्परतेने कारवाई केली जात असताना सार्वजनिक जागा व्यापणाऱ्या फलकांवर कारवाई कधी होणार, असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे.
बॅनर हटविण्याची मागणी
गणेशोत्सव काळात रस्त्यांवर वाहनांची आणि भाविकांची वर्दळ वाढते. अशा वेळी चौक, वळण आणि रस्त्यांच्या जोडणीजवळील फलकांमुळे दृश्यमानता कमी होणे धोकादायक ठरू शकते. महापालिकेने यापूर्वी मुख्य रस्ते, पदपथ आणि रेल्वे स्थानक परिसर अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली होती. पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा या कारवाईत महत्त्वाचा होता. त्यामुळे छोट्या स्वरूपातील अतिक्रमणांप्रमाणेच मोठ्या अनधिकृत फलकांवरही कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण दिसते; मग बॅनरचे अतिक्रमण का दिसत नाही, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
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