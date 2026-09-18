कासारवडवलीत तीन व्यक्ती बेपत्ता

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : कासारवडवली परिसरातील वेगवेगळ्या घटनांमध्ये २६ वर्षीय तरुणीसह दोन पुरुष बेपत्ता झाल्याप्रकरणी कासारवडवली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आले. घरातून कामानिमित्त बाहेर पडलेले तिघेही परत न आल्याने कुटुंबीयांनी अपहरण झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. पोलिसांकडून तिघांचा शोध सुरू आहे.
कासारवडवली, घोडबंदर रोड परिसरातील २६ वर्षीय तरुणी ही मंगळवारी (ता. १५) सायंकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास व्यवस्थापकाला घरी जात असल्याचे सांगून निघाली; मात्र ती घरी पोहोचली नाही. रात्री १०.३० वाजण्याच्या सुमारास फोन केला असता तिचा मोबाईल बंद होता. नातेवाईक, मित्र आणि परिसरात शोध घेऊनही ती न सापडल्याने कुटुंबीयांनी तक्रार दाखल केली.
दुसऱ्या घटनेत सुनील राठोड (वय २८) हे शनिवारी (ता. १२) रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास रात्रपाळीच्या कामासाठी घरातून निघाले; मात्र दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते घरी परतले नाहीत. कामाच्या ठिकाणी चौकशी केली असता ते तेथे गेलेच नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर कुटुंबीयांनी शोध घेतला; मात्र ते आढळले नाहीत. तिसऱ्या घटनेत संजय मोर्या (वय ४८) हे मंगळवारी (ता. १५) सकाळी ११ वाजता वरळी येथे जात असल्याचे सांगून घरातून निघाले. रात्री १०पर्यंत ते घरी न परतल्याने पत्नीने फोन केला; मात्र त्यांचा मोबाईल बंद होता. नातेवाईक व मित्रांकडे चौकशी करूनही त्यांचा ठावठिकाणा लागला नाही.
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